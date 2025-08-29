Jairo Concha espera por su debut oficial con la Selección Peruana en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026. En la conferencia de prensa que dio en Videna tras una nueva práctica de la ‘Bicolor’, el volante habló de sus ganas de debutar en el combinado nacional, a la vez que dio detalles sobre su trato con Óscar Ibáñez y por las ganas de que Paolo Guerrero tenga su merecida despedida.

El debut en Eliminatorias todavía es una deuda pendiente para Jairo Concha en la Selección Peruana. Cabe recordar que tiene dos partidos amistosos jugados (ante Panamá y Jamaica en 2022), además de ir al banco de suplentes ante la Selección Argentina en el duelo de 2023 precisamente por las presentes clasificatorias sudamericanas para la Copa del Mundo 2026.

La expectativa es fuerte por ver a una de las figuras de Universitario con la camiseta bicolor y así lo contó en diálogo con varios medios de comunicación tras la práctica en Videna, donde estuvo BOLAVIP. Además de sus sensaciones hasta el momento, reveló una charla con Óscar Ibáñez y sobre lo que puede pasar con Paolo Guerrero.

“(Estoy) contento por el llamado a la selección. Hace mucho tiempo que lo andaba buscando. Gracias a Dios se presentó la oportunidad. Claramente estoy atento por si me toca jugar alguno de estos dos partidos (ante Uruguay y Paraguay). Espero que se me dé mi debut oficial en la selección, pero a trabajar. Día a día vengo esforzándome para que se me pueda dar la oportunidad y esperemos que se dé”, fueron sus primeras palabras.

La chance de jugar es certera, ya que sus buenos rendimientos en la ‘U’, dirigida por Jorge Fossati, le permiten ser una opción provechosa para Óscar Ibáñez. Precisamente, con el entrenador ya tuvo una charla y hasta reveló dónde podría jugar en estos partidos de Eliminatorias.

“Tuve una reunión con el profe Ibáñez y el mensaje es el que le da a todos, que por algo estoy en la selección, que ha visto las cualidades que puedo aportar al equipo“, dijo en primera instancia. Y añadió: “Me está poniendo ahora de enganche, media punta o si no también de 8, de doble contención que creo que el sistema del profe también se me acomoda para mis cualidades. Donde me pongan yo voy a tratar de dar lo mejor para el equipo”.

¿Puede Paolo Guerrero jugar con la Selección Peruana?

Entre las consultas a Concha no quedó de lado la figura de Paolo Guerrero, quien no está convocado para estos partidos finales de Eliminatorias debido a sus problemas físicas (desgarro). Aunque, en las últimas horas, creció la chance de que finalmente sea llamado debido a que con Alianza Lima podría volver a entrenar la próxima semana.

Para el futbolista de Universitario, el goleador de Alianza Lima representa una figura indispensable en esta selección. “Todo el mundo sabe quién es Paolo Guerrero para la selección, todo lo que le ha dado, es el máximo goleador de la selección, ha clasificado a un Mundial. Creo que sí se merecería un retiro bueno cuando él lo decida, porque aún sigue vigente, sigue jugando“.

Y agregó: “Todo el grupo sabe que Paolo es importante para la selección, así que si es que se llega a recuperar puede tranquilamente volver a jugar“. Por lo cual, el talentoso volante espera porque el ‘Depredador’ pueda vestir nuevamente la camiseta bicolor.

¿Cuándo juega Perú ante Uruguay y Paraguay por Eliminatorias?

La Selección Peruana cierra su participación en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 con dos partidos, correspondientes a las fechas 17 y 18. Primero, debe viajar a Montevideo para jugar en el Centenario este jueves 4 de septiembre desde las 6:30 p.m. ante Uruguay. Y, el martes 9, hará lo propio en el Estadio Nacional de Lima ante Paraguay desde las 6:30 p.m.

