Los 7 jugadores Sub 17 de Perú que el diario The Guardian ignoró en reputado ranking ‘Next Generation’

El diario The Guardian como tiene acostumbrado, dio a conocer la lista de los jugadores más talentosos con miras hacia el futuro. Hablamos en este caso de futbolistas que están comenzando sus carreras, en esta lista están contando solo a los que nacieron del 2008 para arriba. Pero lo curioso es que no hay ni un solo peruano a pesar que hay varios que son muy buenos.

En esta lista podemos encontrar futbolistas de todo el mundo, en total solo eligieron a los 60 mejores para ellos. Que esperan que puedan llegar a convertirse en los próximos cracks mundiales. En Sudamérica eligieron a varios, pero no hubo ningún peruano.

Futbolistas sudamericanos del Next Generation:

Thomás de Martis | Lanús | Argentina

Matías Satas | Boca Juniors | Argentina

Angelo Candido | Sao Paulo | Brasil

Gabriel Mec | Gremio | Brasil

Kaua Prates | Cruzeiro | Brasil

Santiago Londoño | Envigado | Colombia

Juan Riquelme Angulo | Independiente del Valle | Ecuador

Henrry Díaz | Monagas | Venezuela

Los jugadores peruanos Sub 17 que faltaron en la lista

Alrededor del mundo hay una gran cantidad de jugadores de gran nivel que representan al Perú que podrían estar en esta lista. Así que nos dimos el tiempo de buscar a los referentes más importantes nacidos en el 2008 que tendrían que tener una oportunidad que los conozcan más, pues serán los cracks que vistan la camiseta de la Selección Peruana en un futuro cercano.

Los jugadores Sub 17 más destacados que tiene Perú:

Alberto Velásquez | Delantero | FC Midtjylland | Finlandia

Alonzo Vincent | Defensa | Servette FC | Suiza

Emil Reyes | Defensa | Hammarby | Suecia

Joaquin Borekull | Delantero | FC Southampton | Inglaterra

Nickolas Alfaro | Mediocampista | Sydney | Australia

Duham Ballumbrosio | Defensa | Sporting Cristal | Perú

Marco Rivas | Delantero | Tigres | Argentina

La gran mayoría de promesas peruanas son jugadores de doble nacionalidad que están destacando en sus equipos. Alberto Velásquez es un gran goleador que dejó Finlandia gracias a su gran afinidad con el gol, FC Midjylland de Dinamarca lo fichó al ver su gran talento. Alonzo Vincent con solo 16 años ya debutó de forma profesional en el Servette FC, un talento en bruto para el futuro del Perú.

Alberto Velásquez, futbolista del Midtjylland (Foto: Instagram).

Así van apareciendo nuevos talentos que vienen destacando en el exterior, los cuales tienen que ser más valorados en el Perú. Pues son elementos que terminarán de ser importantes en la construcción de una nueva selección peruana que pueda competir de tú a tú con cualquiera. Pues no solo en el país pasa que se elige jugador nacidos fuera, en Argentina, Colombia, Venezuela, entre otros también lo vienen haciendo.

