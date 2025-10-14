El duro golpe que recibió Matteo Pérez con Suecia que podría ilusionar a la Selección Peruana

Matteo Pérez es una de las jóvenes perlas de doble nacionalidad que pueden jugar por la Selección Peruana. Por el momento el jugador a optado servir a la Selección de Suecia, la que primero se fijó en él y le dio la oportunidad de jugar en un equipo nacional. Pero esto podría llegar a cambiar muy pronto si están atentos en la Videna.

El actual momento de la Selección de Suecia no es la mejor en este momento. El equipo mayor está al borde de quedar fuera del próximo Mundial del 2026, pero parece ser que no es ajeno a otras selecciones de este mismo país. Pues el equipo Sub 21 también está en una situación bastante delicada.

Justamente el equipo Sub 21 en donde juega Matteo Pérez sufrió un terrible golpe este martes. Hablamos que tenía que enfrentar a Polonia en un duelo por la clasificación a la próxima Eurocopa del 2027. La cual por como va todo parece algo imposible de llegar.

Con el lateral nacional que juega en el Dinamo Zagreb de titular salió el equipo de Suecia frente a los polacos, sin imaginar que terminaría siendo goleados. Pero no cualquier goleada, pues le llenaron la bolsa con un contundente 6-0 que los deja complicados en el sueño de clasificar a la Euro.

Dura derrota de Suecia (Foto: Selección de Suecia).

El momento ideal para la Selección Peruana

Con esta situación que está pasando el cuadro de Suecia, sería ideal que la Selección Peruana pensara en llamar a Matteo Pérez para la próxima fecha FIFA. Recordemos que se jugará en Europa, lo cual facilita que estos jugadores puedan llegar a estar disponible.

Ahora todo está en las manos de Manuel Barreto en buscar convencer a los jóvenes con doble nacionalidad para que puedan vestir la camiseta ‘Bicolor’, no es una tarea para nada sencilla, pero se espera que se logre llamar a varios para los duelos en Rusia.

Por ahora Felipe Chávez y Fabio Gruber se esperaría que sean los dos confirmados para estar en esta convocatoria. Por otro lado, surgen dudas con un Alexander Robertson que sigue más interesado en Australia que en Perú. Pero quizás esto pueda cambiar en la siguiente fecha doble.

