El panorama de la Selección Peruana para los amistosos de noviembre se perfila con desafíos significativos, influenciados por el rendimiento de sus próximos rivales. Mientras la ‘Bicolor’ tuvo una limitada actividad en la última Fecha FIFA de octubre, su primer adversario, Rusia, demostró su poderío al golear 3-0 a Bolivia.

Selección Peruana alerta antes de jugar con Rusia

Rusia, que enfrentará a Perú el miércoles 12 de noviembre en San Petersburgo, exhibió un contundente despliegue ofensivo con goles de Lechi Sadulayev, Aleksei Miranchuk e Ivan Sergeyev. Este resultado extiende la buena racha del equipo de Valeri Karpin y envía una clara advertencia a la Selección Peruana sobre la calidad del oponente.

Selección de Rusia sometio a Bolivia. (Foto: X).

La goleada rusa contrasta con la escasa actividad de Perú en octubre, donde solo disputó un partido: una derrota 2-1 ante Chile en Santiago el viernes 10. Esta falta de rodaje generó debate sobre las oportunidades perdidas para evaluar nuevos talentos y consolidar el equipo bajo la dirección interina.

Perú se proyecta para su gira en Europa

Con miras a noviembre, la FPF ha programado dos amistosos en Rusia. El primero será contra la anfitriona el miércoles 12, un equipo con moral alta y en excelente forma, a pesar de su exclusión de competencias oficiales de la FIFA. Su reciente victoria ante Bolivia reafirma su buen nivel en partidos de exhibición.

El segundo compromiso de la ‘Bicolor’ en suelo ruso será el martes 18 de noviembre, un nuevo enfrentamiento contra Chile en Sochi. Este partido no solo representa una oportunidad de revancha, sino también una prueba crucial para medir la capacidad del equipo peruano de competir a alto nivel fuera de casa y cerrar el año con una mejor imagen.

Selección Peruana no debe relajarse

La contundente victoria de Rusia ante Bolivia subraya la necesidad de que la selección peruana aproveche al máximo sus próximos desafíos en noviembre. El rival europeo demostró ser un equipo sólido y goleador, lo que exige a Perú afinar su estrategia y rendimiento para evitar la inacción y los resultados adversos observados en la corta ventana de octubre. Esto implica un intenso trabajo de preparación para Manuel Barreto y su comando técnico.