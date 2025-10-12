A pesar de la ajustada derrota por 2-1 de la Bicolor ante Chile en un reciente amistoso internacional FIFA en Santiago, el encuentro dejó una nota positiva en el rendimiento individual de sus jugadores más jóvenes. Los principales portales de fútbol internacional destacaron a cuatro futbolistas peruanos que, pese a la caída, brillaron con las mejores calificaciones del equipo.

Los cuatro mejores jugadores de la Selección Peruana

César Inga, lateral o carrilero, encabezó la lista de figuras con una impresionante puntuación de 7.6, siendo el jugador mejor valorado del encuentro para Perú. Su estelar actuación fue coronada con el gol que abrió el marcador y puso en ventaja a la Blanquirroja, demostrando su calidad ofensiva y capacidad para marcar la diferencia en partidos de alta intensidad como el Clásico del Pacífico.

El mediocampo y la defensa también aportaron nombres consistentes. Jairo Concha, volante, y Erick Noriega, defensor, compartieron la segunda mejor calificación con un sólido 7.4. Ambos futbolistas mostraron regularidad y solvencia en sus respectivas zonas: Concha manejó los hilos en el mediocampo, mientras que Noriega ofreció seguridad y una buena salida de balón desde la zaga central, consolidándose como piezas importantes en la “nueva” estructura de la selección.

César Inga el más valorado en la Selección Peruana. (Foto: X).

Cerrando este cuarteto de destacados se ubicó el extremo Joao Grimaldo, quien recibió una nota de 7.0. A pesar del resultado, Grimaldo fue calificado como uno de los más sobresalientes del once, exhibiendo destellos de su velocidad. Desequilibrio en el uno contra uno y su capacidad para generar peligro constante en el área rival, aspectos fundamentales para el esquema ofensivo del equipo.

Son el futuro de nuestra Selección Peruana

La relevancia de estas valoraciones radica en que se dieron en un contexto de derrota, lo que magnifica el mérito de estos jóvenes. El hecho de que un lateral, un volante de marca, y dos mediocampistas con proyección (Inga, Noriega, Concha y Grimaldo) hayan liderado las métricas de rendimiento, sugiere que Perú está construyendo una base sólida con talento a futuro. Esta “nueva selección” muestra una personalidad y ambición que ilusiona a los aficionados.

Podemos darnos cuenta finalmente, aunque el gol agónico de Chile frustró un posible empate o victoria, el desempeño individual de César Inga, Jairo Concha, Erick Noriega y Joao Grimaldo es la principal conclusión positiva del amistoso en Santiago. Estos futbolistas no solo cumplieron, sino que superaron las expectativas, demostrando el nivel necesario para liderar el relevo generacional y convertirse en pilares fundamentales de la Selección Peruana de cara a futuros desafíos internacionales.