La perla peruana que genera locura en Argentina, hinchas no lo quieren perder: “Contrato urgente”

El fútbol peruano tiene a una gran joya en sus filas, hablamos de un atacante que en Argentina la viene rompiendo. Su nivel es tan bueno que los hinchas de Tigres no quieren saber de otra cosa que no sea de darle un contrato profesional. Hace poco estuvo con la Selección Peruana y en su regreso impresionó con un golazo que dejó grandes sensaciones.
Su nombre es Marco Rivas, es un atacante peruano que milita en el fútbol argentino, como se mencionó exactamente en Tigres. Tiene 17 años de edad y es una de las promesas más importantes que tiene este club. Por esa razón los hinchas saben que si no se le da un contrato acorde a su calidad, es posible que lo puedan perder muy pronto.
Este fin de semana le tocó jugar frente a River Plate después de estar unos días con la Selección Peruana. El atacante lo hizo tan bien que consiguió marcar un tremendo doblete, pero el primer gol fue el que terminó por llamar mucho la atención. Remate seco dentro del área sin mucho ángulo termina dentro de la portería rival, dejando en claro que es un gran definidor.
Hinchas piden nuevo contrato para Marco Rivas
Por otro lado, los hinchas de Tigres están viendo a un gran talento en Marco Rivas, por esa razón en las redes sociales están pidiendo que se le pueda blindar. Darle un contrato para que los equipos más importantes no se lo terminen llevando, pues es un jugador que tiene mucho para dar en el futuro al club.
Hay otros jugadores que han terminado haciendo grandes campañas, pero terminaron fuera debido a que no fueron blindados en su debido momento. Es por eso que los hinchas quieren que no se repita la historia y habrá que esperar a conocer si es que en este caso les terminan de hacer caso. Pues su futuro pinta bastante prometedor.
Gran prospecto para la Selección Peruana
Por otro lado, Marco Rivas viene siendo tomado en cuenta por la Selección Peruana Sub 18, en donde hace poco estuvo jugando. Dejando muy buenas sensaciones, puede jugar en varias posiciones, por lo que es bastante útil en todo el frente de ataque.
