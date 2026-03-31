El partido entre la Selección Peruana y la Selección de Honduras no será un amistoso más. Detrás de los 90 minutos hay un factor clave que puede cambiar carreras: la presencia de empresarios internacionales que llegan con un objetivo claro, encontrar talento peruano para llevarlo a Europa.

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Según reveló el periodista José Varela en el programa “Modo Fútbol” de ‘Linkeados’, hay nombres puntuales que estarán bajo la lupa. Uno de ellos es Marco Huamán, quien tendría minutos y una vitrina perfecta para mostrarse ante emisarios con vínculos en mercados como España, Italia, Portugal e incluso la MLS.

Pero no es el único. También aparecen en el radar Adrián Quiroz y Jairo Vélez, futbolistas que vienen despertando interés por su rendimiento y proyección. No es casualidad: el fútbol peruano vuelve a ser observado como un semillero con potencial de exportación.

El contexto es ideal. Con Mano Menezes iniciando un nuevo proceso en la selección, hay espacio para probar, rotar y darle minutos a jugadores jóvenes o menos consolidados. Y en ese escenario, cada jugada puede ser determinante para su futuro.

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Los jugadores peruanos que están en la mira de Europa

Europa no perdona, pero tampoco espera. Los ojeadores buscan decisiones rápidas, personalidad y capacidad de competir. Un buen partido puede abrir puertas; uno discreto puede cerrarlas. Así de fina es la línea en este tipo de oportunidades.

Por eso, este duelo ante la Selección de Honduras tiene un valor oculto que va más allá del resultado. Para Marco Huamán, Adrián Quiroz y Jairo Vélez, puede ser el punto de quiebre. Porque en el fútbol moderno, los grandes saltos no siempre se anuncian, a veces se juegan en silencio y bajo observación.

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Jairo Vélez jugando en el Perú vs. Senegal. (Foto: Selección Peruana)

¿En qué canal ver en vivo y en directo el Perú vs. Honduras?

El partido entre Perú vs. Honduras se podrá ver en vivo y en directo por la señal de América Televisión, ATV y Movistar Deportes,. De igual manera, también se podrá seguir gratis el minuto a minuto en Bolavip Perú.

Alineación titular de Perú vs. Honduras

El once de Perú para enfrentar a Honduras será con: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Miguel Araujo, Alfonso Barco, Marcos López; Jesús Castillo, Yoshimar Yotún, Jairo Concha; Jairo Vélez, Joao Grimaldo y Alex Valera.

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Datos claves

Marco Huamán, Quiroz y Vélez serán observados por empresarios para emigrar a Europa.

Emisarios de España, Italia y Portugal buscan talento peruano en el duelo ante Honduras.

El periodista José Varela confirmó el interés de mercados internacionales por los futbolistas seleccionados.