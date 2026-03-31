El mensaje no fue casual ni ligero: Ricardo Gareca eligió las palabras precisas para sacudir a Christian Cueva y ponerlo nuevamente en el centro de la conversación sobre la Selección Peruana. En un contexto donde el equipo busca renovación y respuestas, la posibilidad de recuperar a un jugador con su talento vuelve a instalarse con fuerza, pero no sin condiciones.

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Todo se dio en “La Sustancia”, el espacio donde ambos compartieron una charla que dejó más que titulares. Cueva, lejos de esquivar el momento, asumió su realidad con una autocrítica poco habitual en su discurso: reconoció que no estar en la selección le duele y que necesita mejorar aspectos físicos y técnicos. No fue una excusa, fue un diagnóstico claro de su presente en Juan Pablo II.

A partir de ahí, Gareca lanzó la frase que hoy resuena en todo el entorno del fútbol peruano: “Si te llegas a enchufar y te enfocas, vas a estar en la mira nuevamente”. No se trata de nostalgia ni de un regreso automático. Es un reto directo, casi una advertencia: el talento no basta si no viene acompañado de disciplina y constancia.

Pero el “Tigre” fue más allá y dejó una lección que trasciende el campo. Habló del equilibrio entre el éxito y el fracaso, de cómo ambos deben convivir en la memoria del futbolista para no perder el rumbo. Un mensaje que, en el caso de Cueva, apunta directamente a su historia reciente, marcada por altibajos que lo alejaron de su mejor versión.

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La Selección Peruana de Mano Menezes

Hoy, el panorama es concreto: Mano Menezes no lo considera en la Selección Peruana, y su presente está en Juan Pablo II, donde intenta reconstruir su nivel desde cero. Un escenario lejano al protagonismo que tuvo en su mejor etapa, pero que también puede ser el punto de partida de su regreso.

Así, la historia queda abierta pero condicionada. Christian Cueva ya sabe lo que necesita hacer y el mensaje fue claro: nadie duda de su calidad, pero el fútbol de alto nivel exige mucho más que talento. Este no es un cierre, es una oportunidad. Y en su respuesta, estará la clave de si vuelve a ser ese jugador que alguna vez fue indispensable.

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El primer Perú del técnico Mano Menezes ante Senegal. (Foto: Selección Peruana)

¿Cuántos años tiene Christian Cueva?

Christian Cueva tiene actualmente 34 años, juega en Juan Pablo II y vale 150 mil euros.

¿Cuál fue el último partido de Christian Cueva en la Selección Peruana?

El último partido de Christian Cueva con la Selección Peruana fue durante la Copa América 2024, cuando tuvo minutos en el partido ante Argentina en la última fecha del Grupo A. En aquella ocasión jugó 13 minutos y el resultado final fue 2-0 a favor de la ‘Albiceleste’ el 30 de junio del 2024.

Datos claves

Ricardo Gareca condicionó el regreso de Christian Cueva a su enfoque y disciplina actual.

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El volante Christian Cueva milita actualmente en el club Juan Pablo II de Perú.