Luis Advíncula se sinceró con el Perú y dijo lo que nadie pensaba sobre jugador de Alianza Lima: “Está mal eso”

Este fin de semana se dio a conocer la entrevista que le hicieron a Luis Advíncula en el programa ‘Enfocados’. El lateral de Boca Juniors habló de varios temas relacionados al fútbol y su carrera. Pero no faltó la pregunta con respecto a la Selección Peruana, lo que hizo que ‘Bolt’ se termine de sincerar y dar una firme posición sobre uno de sus compañeros.

Una de las preguntas que le hicieron fue sobre el futuro de la Selección Peruana. En el que el lateral derecho se sincera y menciona que es momento que varios comiencen a tomar el liderazgo de los nuevos. Pero también se mostró molesto con algunos comentarios sobre los jóvenes, los cuales ya no deben ser considerados ‘chicos’, sino también hacerles sentir la presión de estar en el equipo patrio.

“Me gusta mucho Piero Cari, Joao Grimaldo, Kenji Cabrera, Kevin Quevedo, Erick Noriega, creo que hay buenos chicos que vienen a la selección peruana. Creo que el diferente es Cari, aún está muy chico pero tiene mucho potencial. Creo que esa es la palabra que decimos en el Perú, que está muy chico y está mal eso. Creo que ya con 17 o 18 años, acá hay jugadores que ya están debutando y son figuras en sus equipos”, fue el llamado de atención de Luis Advíncula.

Piero Cari justamente fue uno de los últimos en integrar la Selección Peruana en las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026. El mediocampista de Alianza Lima comenzó como parte del sparring, pero se terminó quedando en la nómina final. Haciendo su debut frente a Paraguay en la última jornada. Entró en los últimos 10 minutos del partido por Sergio Peña.

Luis Advíncula habló sobre Manuel Barreto en la Selección Peruana

Otro de los temas que se habló es del nuevo entrenador interino de la Selección Peruana, Manuel Barreto. DT que fue puesto por la FPF en busca de tener a alguien de forma provisional hasta encontrar a un nuevo seleccionador. Si bien Advíncula no ha sido convocado en el último partido de Perú, le desea las mejores vibras al popular ‘Muñeca’.

“Cuando vi que lo pusieron al profe, la verdad no tengo el gusto de conocerlo, ni de hablar con él. Yo quiero pensar que todo el que llegue a la selección peruana va a sumar, ya sea dirigente, entrenadores o el que sea, yo pienso que va a sumar. Si lo han puesto de entrenador es porque le ven potencial y va a venir a sumar”, sentenció.

¿Luis Advíncula será convocado para los partidos de noviembre?

Según los datos que se tiene con respecto a los convocados del exterior, no se tiene referencia a una carta de reserva por Luis Advíncula. Esto deja en claro que no sería tomado en cuenta, en su lugar es posible que Oliver Sonne esté como titular en el equipo patrio, mientras que Matías Lazo y D’Alessandro Montenegro serían los suplentes.

Luis Advíncula y la Selección Peruana (Foto: Getty).

En este caso Manuel Barreto está probando nuevos jugadores en la Selección Peruana. Por eso hay varios referentes que no serán convocados en estos partidos. Con la idea de ampliar el universo que tiene en cuanto a jugadores el cuadro ‘Bicolor’.

