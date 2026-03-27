Mano Menezes revoluciona la Selección Peruana y presenta su nuevo 10 para el partido contra Senegal

La era de Mano Menezes al frente de la Selección Peruana comienza con una decisión que ha sacudido el entorno de la Videna. El estratega brasileño busca imponer su sello desde el primer minuto en el banquillo nacional.

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Nuevo 10 en la Selección Peruana

Para el trascendental amistoso frente a Senegal, el técnico ha decidido refrescar la columna vertebral del equipo. Esta renovación no solo es táctica, sino también simbólica, otorgando roles de mayor peso a las figuras emergentes.

La gran novedad para este encuentro en el Stade de France es la asignación del dorsal número 10. Según reveló la periodista Darinka Zumaeta, el atacante Joao Grimaldo será el encargado de portar la mística camiseta este sábado.

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Esta elección surge tras la decisión de Jairo Concha de mantener su habitual número 17. El volante de Universitario de Deportes prefirió continuar con el dorsal que lo identifica históricamente en su carrera profesional.

Joao Grimaldo en los entrenamientos de la Selección Peruana. (Foto: X).

Joao Grimaldo toma la gran responsabilidad

Grimaldo asume este desafío en un momento de madurez futbolística tras su paso por el fútbol europeo. El extremo se perfila como el eje creativo en el esquema de Menezes, aportando el desequilibrio necesario ante la potencia africana.

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El nuevo comando técnico de la “Bicolor” confía plenamente en el talento del joven futbolista para liderar la ofensiva. La intención es que el número 10 refleje el estilo de juego dinámico y agresivo que el brasileño pretende instaurar.

Jairo Concha no quiso la número 10

Por su parte, la continuidad de Concha con la 17 refuerza su identidad dentro del grupo y su comodidad en el campo. El mediocampista sigue siendo una pieza clave para la transición del balón, independientemente del número que luzca en la espalda.

El debut de este nuevo proceso genera gran expectativa entre los aficionados peruanos que residen en Europa y los que seguirán el duelo desde casa. El partido ante los “Leones de la Teranga” marcará el punto de partida oficial de la gestión de Menezes.

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Jairo Concha antes estuvo con la 10 de la Selección Peruana. (Foto: X).

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