Las especulaciones sobre la posible continuidad de Manuel Barreto como director técnico de la Selección Peruana han encendido el debate en el ambiente deportivo nacional. Barreto, quien fue designado como interino para dirigir los partidos amistosos de noviembre, ha visto cómo su nombre toma fuerza en la opinión pública, especialmente después del empate 1-1 logrado en su debut ante Rusia. La interrogante principal gira en torno a si la Federación Peruana de Fútbol se mantendrá firme en su plan original o si los factores externos la obligarán a reconsiderar su estrategia.

Publicidad

Publicidad

¿Se queda Manuel Barreto en la Selección Peruana?

Oficialmente, la postura de la FPF, liderada en el área deportiva por Jean Ferrari, es clara y contundente: Barreto regresará a su cargo como Jefe de la Unidad Técnica de Menores una vez concluya el periodo de amistosos. Los directivos han insistido en que su designación como interino es temporal y forma parte de una hoja de ruta ya trazada, cuyo objetivo final es la contratación de un estratega de perfil internacional para liderar el proyecto hacia el Mundial 2030. Cumplir con esta promesa de traer un técnico de jerarquía es un punto de honor para la actual gestión federativa.

Manuel Barreto en la Selección Peruana. (Foto: X).

No obstante, la especulación no es infundada. La principal razón que sustenta la posible continuidad de Barreto es la falta de urgencia competitiva. Tras no clasificar al Mundial 2026, la Bicolor no enfrentará partidos de Eliminatorias hasta la segunda mitad de 2027. Esta pausa elimina la presión de tener que fichar a un técnico de manera inmediata y permite a la FPF tomarse el tiempo necesario. Esta visión fue reforzada por Diego Rebagliati, quien en el programa Después de Todo señaló: “Si el técnico no llega en enero, sería un error decir: ‘prometieron algo y no lo están cumpliendo’. Tómense el tiempo necesario para traer al mejor técnico posible, porque no tenemos una urgencia competitiva en este momento”.

Publicidad

Publicidad

Manuel Barreto esperaría por su futuro deportivo

El desempeño de Barreto, enfocado en el recambio generacional y en resultados que minimicen el impacto de la no clasificación, también juega a su favor. Un resultado positivo en el próximo “Clásico del Pacífico” contra Chile, sumado al empate ante Rusia, podría elevar la presión popular y mediática sobre la FPF. Además, el factor económico es relevante, ya que mantener a un técnico de casa representa un costo significativamente menor que la inversión millonaria que se requeriría para un entrenador extranjero de prestigio, permitiendo reasignar recursos a otras áreas vitales de desarrollo futbolístico.

ver también Perú vs. Chile: ¿A qué hora se juega y dónde ver EN VIVO el amistoso internacional por fecha FIFA?

Tweet placeholder

A pesar de estos argumentos a favor, mantener a Barreto a largo plazo podría interpretarse como una falta de ambición o de capacidad de gestión por parte de la FPF. Existe una gran necesidad de un cambio estructural y de metodología que, según la línea oficial, solo un cuerpo técnico con amplia experiencia y credenciales internacionales podría garantizar. La decisión final, por lo tanto, es un equilibrio delicado entre la prudencia económica y la necesidad de darle a la selección una identidad ganadora y un proyecto sólido para el futuro, buscando evitar un simple “parche” temporal.

Publicidad

Publicidad

¿Manuel Barreto se podría quedar en Perú?

Nos damos cuenta de algo, aunque la FPF ha intentado sofocar los rumores reafirmando su plan de un nuevo DT de jerarquía, el contexto actual (la ausencia de Eliminatorias, el factor económico y el desempeño de Barreto) ha convertido su permanencia en una posibilidad real, aunque no sea la opción predilecta. El resultado del próximo partido amistoso será fundamental, ya que podría consolidar la posición de Barreto como un candidato serio o, por el contrario, reforzar la necesidad de acelerar la búsqueda del nuevo líder de la Bicolor.

DATOS CLAVE