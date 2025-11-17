Perú vs. Chile: ¿A qué hora se juega y dónde ver EN VIVO el amistoso internacional por fecha FIFA?

La fecha FIFA continúa con amistosos y duelos decisivos previo a que se dispute el Mundial 2026. En esta ocasión, la Selección Peruana deberá afrontar un nuevo reto cuando se enfrente a Chile en la ciudad de Sochi.

Publicidad

Publicidad

Esta edición del ‘Clásico del Pacífico’ promete un choque cargado de intensidad, especialmente tras el triunfo de ‘La Roja’ sobre Rusia y la igualdad obtenida por el combinado nacional en su último encuentro.

Sin haber logrado el acceso a la próxima Copa del Mundo, la ‘bicolor’ atraviesa una etapa de evaluaciones y ajustes al mando de Manuel Barreto. Una situación similar vive la ‘Roja’, que afronta este proceso de la mano de un técnico familiar para el fútbol peruano: Nicolás Córdova.

¿A qué hora juega Perú vs. Chile?

Según lo establecido en el calendario, el duelo entre peruanos y chilenos se llevará a cabo este martes 18 de noviembre en las instalaciones del estadio Fisht, ubicado en la ciudad de Sochi.

Publicidad

Publicidad

Dicho encuentro dará inicio a las 12:00 horas en territorio nacional y a las 14:00 horas en suelo ‘sureño’. A continuación, te compartimos los horarios en otros países:

Perú, Colombia y Ecuador: 12:00 horas

Bolivia y Venezuela: 13:00 horas

Publicidad

Publicidad

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 14:00 horas

México: 11:00 horas

Estados Unidos: 12:00 horas (Miami, Washington y Nueva York) y 09:00 horas (Los Ángeles)

Publicidad

Publicidad

Rusia: 20:00 horas

ver también Rusia destroza horrible a Perú después de perder contra Chile en amistoso internacional

¿Dónde ver el Perú vs. Chile?

El compromiso será transmitido en señal abierta a través de las pantallas de América TV (canal 4) y ATV (canal 9). Asimismo, en Perú también podrá seguirse por Movistar Deportes, disponible en los canales 3 y 703 HD de Movistar TV.

Publicidad

Publicidad

Por su parte, Bolavip Perú brindará una completa cobertura, con la previa del partido, el minuto a minuto, las jugadas destacadas, declaraciones de los protagonista, resultados, tabla de posiciones y mucho más.

DATOS CLAVES

La Selección Peruana jugará el ‘Clásico del Pacífico’ contra Chile este martes 18 de noviembre.

El partido Perú vs. Chile se disputará en el Estadio Fisht, ubicado en la ciudad de Sochi, Rusia.

Publicidad

Publicidad