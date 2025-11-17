Perú vs. Chile: ¿A qué hora se juega y dónde ver EN VIVO el amistoso internacional por fecha FIFA?

La fecha FIFA continúa con amistosos y duelos decisivos previo a que se dispute el Mundial 2026. En esta ocasión, la Selección Peruana deberá afrontar un nuevo reto cuando se enfrente a Chile en la ciudad de Sochi.
Esta edición del ‘Clásico del Pacífico’ promete un choque cargado de intensidad, especialmente tras el triunfo de ‘La Roja’ sobre Rusia y la igualdad obtenida por el combinado nacional en su último encuentro.
Sin haber logrado el acceso a la próxima Copa del Mundo, la ‘bicolor’ atraviesa una etapa de evaluaciones y ajustes al mando de Manuel Barreto. Una situación similar vive la ‘Roja’, que afronta este proceso de la mano de un técnico familiar para el fútbol peruano: Nicolás Córdova.
¿A qué hora juega Perú vs. Chile?
Según lo establecido en el calendario, el duelo entre peruanos y chilenos se llevará a cabo este martes 18 de noviembre en las instalaciones del estadio Fisht, ubicado en la ciudad de Sochi.
Dicho encuentro dará inicio a las 12:00 horas en territorio nacional y a las 14:00 horas en suelo ‘sureño’. A continuación, te compartimos los horarios en otros países:
- Perú, Colombia y Ecuador: 12:00 horas
- Bolivia y Venezuela: 13:00 horas
- Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 14:00 horas
- México: 11:00 horas
- Estados Unidos: 12:00 horas (Miami, Washington y Nueva York) y 09:00 horas (Los Ángeles)
- Rusia: 20:00 horas
¿Dónde ver el Perú vs. Chile?
El compromiso será transmitido en señal abierta a través de las pantallas de América TV (canal 4) y ATV (canal 9). Asimismo, en Perú también podrá seguirse por Movistar Deportes, disponible en los canales 3 y 703 HD de Movistar TV.
Por su parte, Bolavip Perú brindará una completa cobertura, con la previa del partido, el minuto a minuto, las jugadas destacadas, declaraciones de los protagonista, resultados, tabla de posiciones y mucho más.
