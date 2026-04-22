“Hasta hoy no entiendo”: la cruda reflexión de Jean Ferrari sobre la apuesta de Universitario en Javier Rabanal y Sekou Gassama

Universitario de Deportes se encuentra en una especie de crisis. Luego de tres años de éxito en donde consiguieron títulos, hoy se puede apreciar cierta inestabilidad deportiva en la institución tras la salida de Javier Rabanal. Los malos resultados generan este escenario y ahora fue Jean Ferrari quien realizó un análisis exhaustivo respecto a las apuestas que tomaron en el club.

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Fuente: FPF.

Sabiendo muy bien cómo es la interna de Universitario de Deportes al haber sido administrador y logrando objetivos importantes, Jean Ferrari estuvo en ‘Fútbol Satélite‘ hablando de distintos aspectos del balompié nacional ahora que es Director General en la Federación Peruana de Fútbol. Por ello es que nombres como los de Javier Rabanal y Sekou Gassama fueron parte de sus declaraciones.

“A mí me apena porque logramos un caso de éxito en cuatro años de gestión y hoy, lamentablemente, los resultados no acompañan. Hoy, desafortunadamente, estos resultados definitivamente con algunas malas decisiones. Yo mencioné que era una apuesta muy arriesgada y algunos se molestaron en Universitario. A mí no me pareció y al final el tiempo dio la razón”; comentó Jean Ferrari.

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Respecto al arribo de Sekou Gassama, el directivo de la FPF fue muy tajante en la siguiente postura: “Ha sido todo muy raro. Hasta hoy no entiendo el haber traído a un jugador de esas características, que llegara sin continuidad y sin conocer lo que es jugar en un fútbol como este. No me gusta ahondar en los temas cuando las cosas no funcionan. Si se empieza a profundizar en el tema, olvídate“.

¿Qué pasará con Sekou Gassama ahora que Javier Rabanal no es más DT de Universitario?

En principio, es importante recordar y tener en cuenta que Sekou Gassama llegó a Universitario de Deportes con la aceptación de Javier Rabanal y también de la directiva, entre ellos Álvaro Barco y Franco Velazco. Ahora, luego de que el entrenador español fuera cesado del cargo, la primera medida ha sido que el delantero español no forme parte del duelo ante Deportivo Garcilaso.

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Durante las últimas horas se ha revelado que Jorge Araujo, DT interino de la ‘U’, optó por no convocar a Sekou Gassama de cara al partido de esta noche ante el equipo cusqueño. No se sabe si será una decisión definitiva y lo único concreto es que el atacante podría estar viviendo sus últimos momentos en el plantel ya que ha quedado clarísimo que no tiene condiciones para destacar.

Fuente: Universitario.

Hora y dónde ver el duelo Universitario vs. Deportivo Garcilaso por el Torneo Apertura 2026

En el marco de la fecha 10 del Torneo Apertura 2026, Universitario de Deportes enfrentará a Deportivo Garcilaso el día de hoy miércoles 22 de abril a las 20:30 horas en el Estadio Monumental. El partido será transmitido por la señales oficiales de L1 MAX y L1 Play, además de que en Bolavip Perú podrás seguir todas las incidencias gracias al clásico minuto a minuto.

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Fuente: Liga1 Te Apuesto.

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