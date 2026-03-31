“Me causa preocupación…”: Mano Menezes y su advertencia sobre el futuro de Perú

El mensaje fue claro, directo y con tono de advertencia. Mano Menezes no se guardó nada tras el empate de la Selección Peruana ante la Selección de Honduras, un resultado que dejó más preocupación que tranquilidad por la forma en que se escapó en el último suspiro.

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“Estábamos al minuto 93 ganando 2-1, no se puede dejar escapar en el 94”, señaló el técnico, marcando un error que va más allá del resultado. Para Mano Menezes, no se trata solo de un gol en contra, sino de una señal de desconcentración en momentos clave, algo que a este nivel se paga caro.

El análisis del brasileño no fue superficial. Reconoció que, por números, el empate puede ser justo, pero insistió en que el equipo debe aprender a cerrar los partidos. Una lección básica en el fútbol de alto rendimiento que hoy Perú todavía no logra consolidar.

Sin embargo, la preocupación crece al mirar el calendario. Mano Menezes puso la mira en lo que viene, especialmente en el duelo ante la Selección de España, una de las potencias mundiales. “Cuando enfrentas a adversarios de ese tamaño, sabes que tendrás dificultades”, advirtió, recordando lo ocurrido ante Selección de Senegal.

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Mano Menezes sobre la Selección Peruana

Aun así, Mano Menezes dejó una puerta abierta a la esperanza. Su proyecto no es inmediato, es progresivo: “Mi ilusión es construir un Perú que, en dos o tres años, pueda competir de otra manera”, afirmó. Un mensaje que combina realismo con ambición, pero que también exige paciencia.

Así, Mano Menezes define el momento actual de la Selección Peruana: un equipo en construcción, con errores evidentes y retos mayores en el horizonte. Porque ante selecciones como la Selección de España, no basta con competir, hay que estar preparado para no fallar.

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🎙 Mano Menezes, DT de la Selección Peruana: "En cualquier circunstancia, debes saber terminar el partido, el fútbol cobra. Hoy fue un claro ejemplo, nos faltó un poco de fuerza física porque el adversario forzó el juego de balón directo en el área muchas veces"#PostSala pic.twitter.com/Lq7F4Pcz3o — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) March 31, 2026

¿Cuál es el balance de los dos primeros partidos del Mano Menezes?

Mano Menezes ha dirigido dos partidos a la Selección Peruana y ha logrado una derrota y un empate. Perdiendo 2-0 ante Senegal y empatando 2-2 ante Honduras, la gran falta hasta el momento es el gol, primero, y la identidad de juego, segundo.

¿Cuándo juega Perú vs. España?

Perú jugará ante España el próximo lunes 8 de junio en el estadio Cuauhtémoc en Puebla, México.

Datos claves

Mano Menezes criticó el empate 2-2 de Perú ante Honduras tras recibir gol al minuto 94.

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El técnico señaló que el próximo rival de la Selección Peruana será la Selección de España.