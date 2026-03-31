La Selección Peruana no está pasando su mejor momento y queda más que demostrado en el empate que se dio frente a Honduras. No obstante, si hay algo que se puede llegar a celebrar es la aparición de un nuevo jugador al universo del equipo patrio. Estamos hablando de Jairo Vélez que no decepcionó en su segundo partido como titular.

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Si bien el volante nació en Ecuador, hoy en día representa al Perú por su tiempo que ha pasado en el país. Llegando a cumplir un sueño al ser convocado con el equipo patrio, pero no solo eso sino que logró marcar dos grandes goles. Lo cual le permite entrar en la historia de los goleadores nacionalizados. Algo que no es menor, con lo cual firma un inicio formidable con la ‘Bicolor’.

Es por eso que en las redes sociales los hinchas no han dejado de hablar de su tanto. Ya que muchos lo consideran que a pesar de haber nacido en otro país, representa muy bien al Perú. En este caso, lo termina haciendo bien siendo un jugador que logró identificarse muy bien a pesar de no haber nacido en el Perú.

Hinchas felices con Jairo Vélez (Foto: X).

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No obstante, como era de esperar en las redes sociales también se dio una pelea por Jairo Vélez. Más que todo entre los hinchas de Universitario de Deportes y Alianza Lima, pues entre ellos se estuvieron atacante. Incluyendo también a Alex Valera, uno de los jugadores más resistidos del equipo patrio, que no está pasando por su mejor momento.

Hinchas pelean por Jario Vélez (Foto: X).

¿Cómo llegó Jairo Vélez a la Selección Peruana?

La llegada de Jairo Vélez a la Selección Peruana se tuvo que fabricar con mucho tiempo. Para comenzar hay que mencionar que para un jugador pueda ser parte de una selección diferente, tiene que pasar un total de 5 años ininterrumpidos jugando en este país. Algo que el ecuatoriano consiguió desde el año 2020 que llegó al fútbol nacional para defender a César Vallejo.

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Después de haber conseguido tener la cantidad de años en el país se tuvo que hacer el cambio de nacionalidad en FIFA, esto debido a que en las divisiones menores tuvo un paso por la Selección de Ecuador. Pero nunca llegó a debutar con el equipo absoluto.

Jairo Vélez celebrando (Foto: Selección Peruana).

Datos Claves

Jairo Vélez anotó dos goles con la Selección Peruana en su segundo partido como titular.

anotó con la Selección Peruana en su segundo partido como titular. El volante de César Vallejo cumplió cinco años ininterrumpidos en Perú para su nacionalización.

cumplió ininterrumpidos en Perú para su nacionalización. La FIFA autorizó su convocatoria tras jugar en Ecuador solo durante divisiones menores.