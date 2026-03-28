A horas del Perú vs Senegal, denuncian al amistoso por desacato ante la FIFA: “Conducta antideportiva y deslealtad”

Las selecciones de Perú y Senegal se enfrentan este sábado 28 de marzo en un partido amistoso correspondiente a la Fecha FIFA en el Stade de France de París. A pocas horas del inicio del partido, se conoció una situación que amenaza al amistoso con una denuncia ante el Comité de Ética de la FIFA y que puede incluso incidir en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

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La denuncia llega desde Marruecos y pone en alerta a Senegal a horas del duelo ante la Selección Peruana. ¿Por qué? Todo tiene que ver con la disputa del título de la Copa Africana de Naciones, la cual sigue generando polémica luego de que la Junta de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) le quitó dicha consagración a los senegaleses para dárselos a los marroquíes.

La decisión generó un fuerte impacto en el fútbol mundial. Se decretó como campeón a Marruecos por “incomparecencia” de Senegal. Esto se debe a aquella situación en donde los jugadores y cuerpo técnico senegalés dejaron el campo de juego unos minutos en la final de la Copa Africana de Naciones. La protesta contra el arbitraje por un penal en el último minuto del tiempo regular fue demasiado lejos: al final, Édouard Mendy le detuvo el penal a Brahim Díaz y Pape Gueye marcó el gol del título en la prórroga.

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Pero, la decisión de la Junta de Apelación de la CAF está en la mira por algunas denuncias de corrupción dentro del organismo. Además, el TAS reveló que aceptó la apelación interpuesta por Senegal. Por lo cual, la decisión tiene más capítulos por delante.

Amistoso Perú vs. Senegal cuenta con amenaza de denuncia de Marruecos

Ahora, Senegal tiene preparada una fiesta antes del amistoso ante Perú. Según algunas informaciones tenía pensado mostrar la Copa Africana de Naciones adjudicándose el título (en medio de la situación antes descrita) en el Stade de France. De hecho, hasta había un show musical de los artistas Booba y Youssou N’Dour. Aunque, el primero fue dado de baja en las últimas horas.

Toda esta fiesta fue alertada por Marruecos, que no dudó en tomar cartas en el asunto. El Colegio de Abogados de Marruecos, según informaron medios como Sport News Africa y Le10Sport, designó un comisario de justicia para que investigue los sucesos del amistoso entre Senegal y Perú en Francia. Se espera que todo lo que ocurra en esa fiesta pueda llevar a la presentación de un informe ante el Comité de Ética de la FIFA y el TAS.

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Le Club des Avocats Au Maroc a mandaté un commissaire de justice afin de constater les faits au Stade de France. — Mourad Elajouti (@Elajouti) March 28, 2026

¿Por qué? Según informó Mourad Elajouti, presidente del Colegio de Abogados de Marruecos, en su cuenta de X (@Elajouti), Senegal podría incurrir en el delito de desacato, por violación al artículo 15 del Código Disciplinario de la FIFA, el cual sanciona cualquier incumplimiento de una decisión dictada por un órgano judicial de una confederación, en este caso la Junta de Apelación de la CAF.

CLUB DES AVOCATS AU MAROC – COMMUNIQUÉ DE PRESSE FIN DE LA « VOYOUCRATIE SPORTIVE » SUR LES PELOUSES AFRICAINES : UNE AVANCÉE JURISPRUDENTIELLE QUE LA FSF TENTE D'OBSCURCIR pic.twitter.com/DnOBgp9XdM — Mourad Elajouti (@Elajouti) March 26, 2026

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A su vez, en caso de organizarse una ceremonia por ese título revocado, Senegal también cometería una conducta antideportiva y un acto de deslealtad, los cuales también están informados en los artículos 11 y 13 del Código de Ética de la FIFA.

Por otra parte, este tipo de acciones podrían jugarle en contra en su apelación ante el TAS, ya que, según apuntan desde Marruecos, “este comportamiento de insubordinación institucional y flagrante desafío a la autoridad del TAS puede tener peso en la decisión de los árbitros”.

¿Dónde ver en vivo amistoso Perú vs. Senegal?

Perú vs. Senegal se juega este sábado 28 de marzo desde las 11:00 de la mañana, horario de Lima, Perú. Se puede ver en vivo en dicho país por Movistar Deportes y Andina Televisión. En tanto, en el resto de Sudamérica se puede ver por DSports, mientras que en Brasil va por Claro TV+, Canal GOAT, Sky+, Vivo Play y Xsports.

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