Mientras Alianza Lima espera partido en Copa Sudamericana, la Selección Peruana se mete en el camino de Néstor Gorosito

El futuro del banquillo de Alianza Lima y la Selección Peruana parecería que se convertiría en un tema candente dentro del fútbol nacional, generando amplias discusiones en programas deportivos como DyT. En este espacio, conducido por Diego Rebagliati y Talía Azcarate, se han planteado interesantes reflexiones sobre quién podría tomar las riendas de ambos conjuntos en el futuro cercano.

Néstor Gorosito a la Selección Peruana

Dentro de las especulaciones para el puesto de entrenador en el equipo de todos, el nombre de Néstor Gorosito ha cobrado fuerza, quien hoy pertenece a Alianza Lima. Según fuentes cercanas al programa DyT, “A mí me siguen diciendo que Gorosito es un nombre que gusta, pero todavía falta mucho por definir”. Esta afirmación sugiere que, si bien hay un interés, la situación está lejos de estar cerrada y aún se están evaluando otras opciones. La elección del nuevo estratega es crucial para el club blanquiazul, que buscará mantener su senda del éxito y consolidar su proyecto deportivo.

La figura de Gorosito, con su experiencia y trayectoria, podría aportar la solidez necesaria para los desafíos que se avecinan en el torneo local e internacional. La Selección Peruana se encuentra actualmente en la fase final de las Eliminatorias Sudamericanas. El entrenador Óscar Ibáñez ha sido ratificado por el presidente de la Federación Peruana de Fútbol para liderar al equipo hasta el término de estas clasificatorias. Sin embargo, el panorama es complicado, y si no ocurre un giro inesperado, Perú quedará fuera de la contienda mundialista.

Jean Ferrari podría escogerlo pronto

Este escenario abriría la puerta a un nuevo proceso y a la búsqueda de un nuevo estratega. Con la eventual finalización del actual proceso eliminatorio, la FPF se prepara para una reestructuración. Jean Ferrari, ahora en su rol de director deportivo de la FPF, tendrá la importante tarea de definir el rumbo de la selección nacional. Es aquí donde nombres como el de Néstor Gorosito, junto a otros entrenadores de experiencia, podrían ser considerados para tomar las riendas de la ‘Blanquirroja’. Aunque este último tiene trabajo en Alianza Lima.

Jean Ferrari, con su visión y experiencia en el fútbol peruano, buscará imprimir una nueva dinámica y apostar por un proyecto a largo plazo que permita a la selección alcanzar sus objetivos en futuras competiciones. La elección del nuevo entrenador será una de las decisiones más importantes de su gestión, ya que definirá el estilo de juego, la disciplina y el espíritu de un equipo que aspira a regresar a la élite del fútbol sudamericano y mundial. En Alianza Lima deben estar atentos por si necesitan un reemplazo urgentemente.

Néstor Gorosito haciendo historia en Alianza Lima. (Photo by Fernando Sangama/Getty Images)

