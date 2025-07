Mientras Álvaro Barco criticó duramente a la Selección Peruana, la respuesta de Óscar Ibáñez a todo Universitario: “Me sorprende…”

Tras última jornada del Torneo Clausura 2025 en donde Universitario de Deportes empató 1-1 ante Cienciano en la ciudad del Cusco, uno de los episodios más llamativos que se dio fue la drástica declaraciones de Álvaro Barco respecto al cambio de fecha que sufrió el próximo clásico del fútbol peruano, dando a entender que la prioridad era la Selección Peruana y no los merengues.

“Dicen que es exclusivamente por el entrenador de la Selección Peruana. Empieza a entrenar el lunes y dicen que matemáticamente tienen la opción de ir al Mundial y no ve la integridad de los jugadores. Por supuesto le dejo mensajes a Óscar Ibáñez y no me contesta. No contesta los mensajes”; fue la contundente queja que presentó el gerente deportivo de Universitario de Deportes en conversación con ‘L1 MAX’.

Ahora, varios días después de este momento bastante tenso, apareció la figura de Óscar Ibáñez para terminar con las habladurías y sentenciar ciertos detalles de los verdaderos motivos por los que el duelo entre Universitario de Deportes vs. Alianza Lima ya no se jugará el lunes 25 de agosto y sí el domingo 24 de agosto, sobre todo cuando en dichas fechas habrá entrenamientos de la Blanquirroja.

¿Cuál fue la respuesta de Óscar Ibáñez hacia todo Universitario?

“Me sorprende mucho lo declarado porque todos los presidentes, administradores, directores, gerentes y entrenadores saben que una semana antes de que comiencen a entrenar los jugadores del exterior, se empieza a trabajar con los del medio local. Esto ocurre desde hace más de diez años aproximadamente”; comentó en primera instancia Óscar Ibáñez en una reciente entrevista con el diario ‘El Comercio‘.

Siguiendo en esta misma línea, el entrenador de la Selección Peruana recalcó que siempre se manejan así estos temas en la interna de Videna y que hoy en día no hay sorpresa alguna al respecto. “Jorge Fossati estuvo hace muy poco acá y sabe que es así. Antonio García Pye, que es el gerente deportivo de la’ U’, y fue gerente de selecciones durante los últimos años, sabe que es así”.

El motivo de la molestia que existe hoy en día en Universitario

Teniendo en cuenta que Universitario de Deportes jugará ante Palmeiras los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 el próximo 14 de agosto y 21 de agosto, en la interna merengue consideran que es muy poco tiempo de descanso de cara al clásico ante Alianza Lima del 24 de agosto, más aún cuando los blanquiazules jugarán días antes y tendrán un mayor respiro pensando en uno de los duelos más importantes y trascendentes del Torneo Clausura 2025.

