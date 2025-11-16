Mientras Jean Ferrari y Agustín Lozano ya no quieren a Ricardo Gareca, el único que sí lo traería de vuelta: “Sería un honor”

Se estima que la Federación Peruana de Fútbol viene trabajando en la intención de encontrar a la mejor opción de entrenador para el futuro de la Selección Peruana ya que la presencia de Manuel Barreto es interina. Si bien todavía no hay nombres filtrados de manera concreta, lo que sí ha quedado clarísimo en este último tiempo es que Ricardo Gareca no volverá al mando con la gestión actual.

Distintas declaraciones por parte de Jean Ferrari y Agustín Lozano han evidenciando que ahora buscan un nuevo aire en el proyecto deportivo que lideran en la FPF. Es más, el propio estratega argentino confesó recientemente que es una etapa terminada la de la Selección Peruana. Ahora, eso no quiere decir que sea imposible ya que un personaje podría traerlo de vuelta a como de lugar.

Estamos hablando de Edwin Oviedo, expresidente de la Federación Peruana de Fútbol y que fue el responsable del arribo de Ricardo Gareca en el año 2015. No pudo terminar su gestión por motivos personales que incluso lo mandaron tras las rejas durante un tiempo, pero vaya que supo darle toda la confianza a dicho comando técnico y ahí empezó a forjarse un proceso realmente exitoso.

Fuente: FPF

¿Edwin Oviedo quiere volver a la FPF e intentar el regreso de Ricardo Gareca?

“Sería un honor para mí volver a trabajar en la Federación. ¿Eso implica volver con Ricardo Gareca? Por supuesto, Gareca del 2015 al 2018 nos llevó a un quinto puesto. Del 2019 al 2022, nuevamente nos llevó a un quinto puesto, a un repechaje. Y este último proceso donde tuvieron como cuatro técnicos, hemos quedado novenos, por poco últimos”; declaró Edwin Oviedo en ‘Radio Exitosa‘.

De esta manera, queda clarísimo que el empresario nacional se muestra convencido de una posible revancha como presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Si bien hoy está alejando del ámbito futbolístico, realmente parece muy complicado que en el corto o mediano plazo pueda volver a trabajar por el progreso del fútbol peruano ante la más reciente reelección de Agustín Lozano.

Edwin Oviedo asegura que Agustín Lozano quiere quedarse al mando de la FPF

Durante la misma entrevista con ‘Radio Exitosa‘, Edwin Oviedo también habló sobre la gestión de Agustín Lozano y no se guardó nada al sentenciar que no ve resultados positivos durante los últimos años. Es más, se animó a comentar que existirían otra clase de intereses cuando realmente deberían ser los deportivos los más importantes para que puedan sumarle al progreso de la Selección Peruana.

“Los resultados de la sub-20, sub-15, últimos, últimos; eso demuestra que no hay un trabajo a futuro. Lo único que se está pensando es en cómo perpetuarse en el cargo, cómo conseguir los votos para adelantar las elecciones y ser reelegido y no está pensando que hacer por nuestra selección. Acá va el tema de que los intereses personales están por encima del bien común”; finalizó el exdirectivo.

