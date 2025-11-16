La durísima crítica que recibió Jean Ferrari por cuestionar las entrevistas de Ricardo Gareca: “Es muy infantil”

Ricardo Gareca se encuentra en territorio peruano y durante los últimos días ha dado diversas entrevistas en donde evidenció distintos pasajes al mando de la Selección Peruana. Al parecer dicha situación no ha gustado para nada en la interna de la Federación Peruana de Fútbol ya que uno de los que mandó un contundente mensaje fue Jean Ferrari a través de sus redes sociales oficiales.

“Hablamos de proceso, algo que debió empezar en su época y no lo hizo, no sé qué busca con tanta entrevista. Estamos fuertes y seguiremos así, ya estuviste en otros lugares y los resultados están a la vista, a nuestra selección la defenderemos todos los que la queremos bien”; fue el tweet compartió el Director General de Fútbol de la FPF y con lo cual generó tendencia, aunque a la vez fue cuestionado.

Fuente: @jferrari5

Uno de los comunicadores que más énfasis he hecho en sus comentarios respecto a la gestión de la actual directiva de la FPF es sin duda alguna Eddie Fleischman. Bueno, ahora no fue la excepción a la regla y cuando en anteriores oportunidades destrozó las decisiones de Agustín Lozano, recientemente le dejó un mensaje a Jean Ferrari por haber cuestionado las entrevistas del ‘Tigre’.

¿Qué dijo Eddie Fleischman sobre la respuesta de Jean Ferrari hacia Ricardo Gareca?

“Desubicado, fuera de lugar. A Gareca lo contrataron para dirigir la selección adulta, nada más y así, en sus años de seleccionador hubo muchos nuevos rostros que se fueron sumando. Es el mejor DT de la historia de la selección y cuestionarlo porque da entrevistas, es muy infantil”; sentenció Eddie Fleischman por medio de su cuenta de ‘X’ en un claro dardo a las palabras de Jean Ferrari.

Fuente: @E_FLEISCHMAN

Lo más curioso es que el asunto no quedó ahí y el periodista siguió con sus duros cuestionamientos por la actual gestión en la FPF. “Ya quisieran tener un mínimo porcentaje de la influencia que ha tenido Gareca en la selección. Pésima costumbre de hablar de más cuando se es un subordinado de un sancionado por reventa de entradas, considerado el peor dirigente de la historia de nuestro fútbol”.

Fuente: @E_FLEISCHMAN

¿Por qué la actual gestión de Jean Ferrari en la FPF genera ciertas dudas?

Si bien Jean Ferrari tiene pocos meses como Director General de Fútbol en la Federación Peruana de Fútbol, algunas decisiones han sido cuestionadas por la manera en cómo se dieron. En principio, el hecho de trabajar de la mano de un Agustín Lozano que no genera ningún tipo de consenso en el país siempre fue un aspecto que dejó mucho qué desear, peor aún con los resultados del pasado.

Fuente: FPF

Luego, sacar a Óscar Ibáñez para darle la dirección técnica a un Manuel Barreto que en el papel llegó a la FPF para ser el Jefe de la Unidad Técnica de Menores, es un escenario poco serio por donde se mire. Eso sí, las proyecciones en la interna de Videna son las mejores y se entiende que habría un plan de por medio para recuperar terreno a nivel sudamericano, el cual aún no ha sido revelado.

