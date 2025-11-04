Miguel Trauco revivió la tanda de penales de Perú vs. Australia y señaló al verdadero responsable

Miguel Trauco volvió a referirse a uno de los momentos más dolorosos en la historia reciente del fútbol peruano: la eliminación ante Australia en el repechaje rumbo al Mundial Qatar 2022. En una entrevista reciente con Aldo Olcese en el programa de Youtube ‘El VAR de Olcese’, el lateral izquierdo reveló un detalle que hasta ahora no se conocía sobre la tanda de penales.

“El día del partido ante Australia, Carlos Zambrano era el encargado de patear el sexto penal. Pero cuando Australia hace el quinto, él decide no patear. Nos miramos con Canchita, pero el único que se atrevió a patear fue Valera”, confesó Trauco contando toda la verdad sobre el momento.

El actual jugador de Alianza Lima también agregó que en ese momento reinó la confusión, pero destacó la valentía de Alex Valera, quien terminó tomando la pelota en un escenario de máxima presión.

“Tío, la verdad que yo no podía pues estar ahí te da miedo. De verdad que hasta el día de hoy me arrepiento por no haber pateado en esa tanda de Perú vs. Australia”, confesó después Miguel Trauco pues él decidió no patear uno de los penales.

¿Qué pasó entre Perú vs. Australia en el repechaje al Mundial 2022?

Perú tuvo la opción de ir a su segundo Mundial consecutivo de la mano del entrenador Ricardo Gareca, pero lastimosamente perdió ante Australia en la definición de penales.

Tras empatar 0-0 en el tiempo regular, Perú y Australia estuvieron en un cara a cara en penales. De Perú patearon Lapadula, Callens, Advíncula, Flores y el quinto estaba para Zambrano, Trauco, Aquino o ‘Canchita’ Gonzales, pero Alex Valera fue el que tomó el balón, falló y Perú quedó eliminado.

¿Cuánto dinero gana Miguel Trauco?

Miguel Trauco gana 40 mil dólares mensuales en Alianza Lima, según información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 480 mil dólares.

