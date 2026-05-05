La Selección Peruana podría dar un golpe sorpresa, con esta convocatoria. Premiando el buen momento de Beto da Silva, en Deportivo Garcilaso.

El resurgir de Beto da Silva en el fútbol peruano ha dejado de ser una racha pasajera para convertirse en una realidad estadística. El atacante de Deportivo Garcilaso se ha posicionado como la gran sorpresa en la órbita de Mano Menezes para la próxima fecha FIFA de junio.

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Con un registro de 4 goles y 3 asistencias en sus últimos 7 partidos, Da Silva vive su mejor estado de forma en años. Esta regularidad ha captado la atención del comando técnico brasileño, que busca refrescar el ataque nacional tras la ausencia en la última cita mundialista.

El factor Mano Menezes y el recambio generacional

Según la información revelada por el comentarista César Vivar, el estratega de la “Bicolor” ve en Beto una pieza versátil para los amistosos ante Haití y España. Estos encuentros servirán como laboratorio para observar “caras nuevas” que puedan sostener el proyecto rumbo al proceso clasificatorio de 2030.

La capacidad de Da Silva para jugar tanto por las bandas como de segundo delantero encaja en la propuesta dinámica que intenta implantar Menezes. Además, su óptima respuesta física en la altura del Cusco le otorga un plus competitivo que la selección planea aprovechar en futuros torneos oficiales.

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Pruebas de fuego ante Haití y España

La convocatoria, que se anunciará en las próximas semanas, marcará el inicio de una nueva etapa donde el mérito en la Liga 1 tendrá un peso fundamental. Enfrentar a una potencia como España será el escenario ideal para determinar si el nivel mostrado por el atacante en el torneo local es suficiente para el roce internacional.

El entorno de la selección peruana sigue de cerca cada movimiento del jugador, esperando que las lesiones queden definitivamente en el pasado. De concretarse su llamado, Beto da Silva tendría la oportunidad de oro para consolidarse como el referente ofensivo que el país proyectó hace una década.

Beto da Silva figura principal del Deportivo Garcilaso. (Foto: X).

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