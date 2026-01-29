Mano Menezes confirmó si Paolo Guerrero y Christian Cueva serán convocados a Perú: “Todos están con las puertas abiertas”

Terminó la conferencia de prensa en donde presentaron oficialmente a Mano Menezes como nuevo entrenador de la Selección Peruana. Si bien todavía existen dudas de la manera en que afrontará este difícil desafío, una de las consultas de la prensa local se dio respecto a la posibilidad de volver a contar en el equipo con jugadores como Paolo Guerrero y Christian Cueva.

Fuente: Agencia Andina.

Sabiendo de la categoría de ambos futbolistas peruanos, de quienes por cierto ya había mencionado minutos antes al referirse a la calidad de los profesionales nacionales con los que les tocó compartir, Mano Menezes dejó muy en claro cualquier jugador tiene la total apertura de ser parte de la Selección Peruana. Eso sí, dependerá del momento y de la evaluación que pueda tener.

“Cuando somos jóvenes todavía no estamos maduros, no hemos vivido situaciones grandes e importantes como las que se experimentan en las selecciones y por eso los referentes son importantes. Pues los jóvenes, por más ímpetu que tengan, precisan tener al lado, tanto en el juego como en el comportamiento, a referentes”; enfatizó Mano Menezes.

Complementando esta misma idea, el nuevo entrenador de la Bicolor remarcó que estará a disposición de sumar los mejores valores al equipo luego de distintas charlas con los colegas locales. “Pretendo conversar con todos los técnicos sobre cómo están los jugadores y, a través de ellos, saber cómo se encuentran. Todos están con las puertas abiertas en la Selección Peruana“.

La posibilidad del recambio generacional en Perú con la llegada de Mano Menezes

En esta misma conferencia de prensa de presentación como nuevo entrenador de la Selección Peruana, Mano Menezes también contó cuáles son sus perspectivas respecto a la tan ansiada renovación de jugadores en el equipo; es decir, el recambio generacional del que se habla en el ámbito local. Sabiendo de la responsabilidad del cargo, destacó una postura bastante contundente.

“Para encontrar jugadores, contamos con un equipo calificado que nos ayudará en la observación y localización de los talentos que tenemos. Luego, se enviará a aquellos jugadores experimentados que sirvan como referencia para los nuevos que están llegando. Para ello, se debe mantener una conversación muy clara, cara a cara, ya que algunos podrán llegar a un nivel competitivo, mientras que otros quizás no lo logren”; comentó Mano Menezes.

