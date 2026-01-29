Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Peruana

Mano Menezes confirmó si Paolo Guerrero y Christian Cueva serán convocados a Perú: “Todos están con las puertas abiertas”

El flamante DT de la Selección Peruana resolvió dudas sobre las próximas convocatorias y habló sobre los referentes del pasado reciente.

Por Renato Pérez

Sigue a Bolavip en Google!
Mano Menezes, Paolo Guerrero y Christian Cueva.
© Composición BOLAVIP.Mano Menezes, Paolo Guerrero y Christian Cueva.

Terminó la conferencia de prensa en donde presentaron oficialmente a Mano Menezes como nuevo entrenador de la Selección Peruana. Si bien todavía existen dudas de la manera en que afrontará este difícil desafío, una de las consultas de la prensa local se dio respecto a la posibilidad de volver a contar en el equipo con jugadores como Paolo Guerrero y Christian Cueva.

Publicidad
Fuente: Agencia Andina.
Fuente: Agencia Andina.

Sabiendo de la categoría de ambos futbolistas peruanos, de quienes por cierto ya había mencionado minutos antes al referirse a la calidad de los profesionales nacionales con los que les tocó compartir, Mano Menezes dejó muy en claro cualquier jugador tiene la total apertura de ser parte de la Selección Peruana. Eso sí, dependerá del momento y de la evaluación que pueda tener.

“Cuando somos jóvenes todavía no estamos maduros, no hemos vivido situaciones grandes e importantes como las que se experimentan en las selecciones y por eso los referentes son importantes. Pues los jóvenes, por más ímpetu que tengan, precisan tener al lado, tanto en el juego como en el comportamiento, a referentes”; enfatizó Mano Menezes.

Publicidad

Complementando esta misma idea, el nuevo entrenador de la Bicolor remarcó que estará a disposición de sumar los mejores valores al equipo luego de distintas charlas con los colegas locales. “Pretendo conversar con todos los técnicos sobre cómo están los jugadores y, a través de ellos, saber cómo se encuentran. Todos están con las puertas abiertas en la Selección Peruana“.

La posibilidad del recambio generacional en Perú con la llegada de Mano Menezes

La fuerte respuesta del hincha de Perú tras el fichaje de Mano Menezes: “Mientras no juegue…”

ver también

La fuerte respuesta del hincha de Perú tras el fichaje de Mano Menezes: “Mientras no juegue…”

En esta misma conferencia de prensa de presentación como nuevo entrenador de la Selección Peruana, Mano Menezes también contó cuáles son sus perspectivas respecto a la tan ansiada renovación de jugadores en el equipo; es decir, el recambio generacional del que se habla en el ámbito local. Sabiendo de la responsabilidad del cargo, destacó una postura bastante contundente.

Publicidad

“Para encontrar jugadores, contamos con un equipo calificado que nos ayudará en la observación y localización de los talentos que tenemos. Luego, se enviará a aquellos jugadores experimentados que sirvan como referencia para los nuevos que están llegando. Para ello, se debe mantener una conversación muy clara, cara a cara, ya que algunos podrán llegar a un nivel competitivo, mientras que otros quizás no lo logren”; comentó Mano Menezes.

DATOS CLAVES

  • Mano Menezes dejó abierta la posibilidad de convocar a Paolo Guerrero y Christian Cueva.
  • El estratega conversará con entrenadores locales para evaluar el rendimiento de los futbolistas.
  • La selección contará con un equipo calificado para la observación y localización de nuevos talentos.
renato pérez
Renato Pérez
Lee también
La exigencia de Menezes a la FPF como nuevo DT
Selección Peruana

La exigencia de Menezes a la FPF como nuevo DT

"Quita espacio": el jalón de orejas de Mano Menezes a la FPF sobre los 7 extranjeros en Liga 1
Selección Peruana

"Quita espacio": el jalón de orejas de Mano Menezes a la FPF sobre los 7 extranjeros en Liga 1

La fuerte respuesta del hincha de Perú tras fichaje de Menezes
Selección Peruana

La fuerte respuesta del hincha de Perú tras fichaje de Menezes

"Coraje y dinamismo": Rosicky le dio la bienvenida a Sonne como jugador de Sparta Praga
Peruanos en el exterior

"Coraje y dinamismo": Rosicky le dio la bienvenida a Sonne como jugador de Sparta Praga

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo