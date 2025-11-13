El histórico goleador de la Selección Peruana, Paolo Guerrero, se pronunció este jueves sobre el presente de la ‘Blanquirroja’, un día después del empate 1-1 conseguido en San Petersburgo ante Rusia. Tras un entrenamiento con Alianza Lima, el ‘Depredador’ ofreció declaraciones que, si bien confirman su apoyo al proceso actual, también establecen una clara posición sobre su futuro rol en el equipo nacional.

Paolo Guerrero habló sobre Alex Valera

El punto culminante de su intervención fue el reconocimiento explícito al gol de Alex Valera, delantero de Universitario de Deportes, que selló la igualdad ante el cuadro europeo. Guerrero elogió la actuación del joven atacante con una frase técnica y contundente: “El delantero siempre tiene que ver el arco, bien por Alex Valera”. Este comentario no solo es un impulso para Valera en su consolidación ofensiva, sino que también subraya la importancia del instinto goleador en esa posición.

Alex Valera después de marcar contra Rusia. (Foto: X).

Guerrero también enfocó la atención en el próximo desafío de la selección dirigida por Manuel Barreto: el Clásico del Pacífico. Con un tono de arenga que recuerda la intensa rivalidad, el delantero manifestó: “Hay que hacer un gran partido ante Chile, es la revancha”. Con ello, enfatiza la necesidad de mantener el nivel competitivo y buscar la redención en uno de los encuentros más cruciales del calendario.

¿Regresará a la Selección Peruana?

Sin embargo, la parte más significativa de sus declaraciones giró en torno a su propia situación en la Selección. A pesar de su vigencia en Alianza Lima, Guerrero se mostró resignado, aceptando la transición generacional con respeto. “Extraño la selección, pero me toca apoyar este proceso”, afirmó, sugiriendo que su etapa como titular indiscutible ha llegado a su fin.

Al decir “la misión está cumplida, me mantengo al margen”, el máximo goleador histórico de la ‘Blanquirroja’ confirma la nobleza de su postura y cede tácitamente el testigo, validando a nuevos líderes ofensivos como Valera, aunque sin descartar una posible convocatoria si las circunstancias lo requieren.

Paolo Guerrero opina como referente

El mensaje de Paolo Guerrero es claro: la leyenda se sitúa en un rol de apoyo, reafirmando su compromiso con el equipo nacional. Su aplauso al presente de Valera y la exigencia de un gran resultado ante Chile demuestran que el espíritu competitivo de los referentes peruanos sigue más vivo que nunca.

