El reciente empate 1-1 de la Selección Peruana frente a Rusia, en un amistoso de alta intensidad, generó optimismo tanto en el cuerpo técnico como en la prensa. Sin embargo, el desempeño que acaparó los mayores elogios fue el del defensa central Renzo Garcés, cuyo nivel ha motivado a expertos y exfutbolistas a sugerir que su etapa en la Liga 1 debe finalizar pronto.

Elogios importantes para Renzo Garcés

Garcés, alineado como uno de los tres centrales titulares, mostró una notable solidez defensiva y gran capacidad para ganar los duelos individuales contra los atacantes rusos. Su acierto en la anticipación y la precisión de sus cortes fueron esenciales para neutralizar la ofensiva europea. Este rendimiento lo situó entre las figuras más destacadas de Perú, junto al goleador Alex Valera y el portero Pedro Gallese.

Henry Quinteros, exjugador y referente de Alianza Lima, resaltó el progreso del defensor, atribuyendo su buen momento a la experiencia adquirida en el ámbito continental. “Ahora tiene más sangre y la experiencia de jugar la Copa Libertadores. Esas competencias te permiten jugar así este tipo de partidos de selección”, afirmó Quinteros, enfatizando que el roce internacional le ha otorgado el carácter y la madurez necesarios para sobresalir en partidos de alta exigencia.

Renzo Garcés sobresale por su rendimiento

Complementando esta visión, el analista deportivo Mauricio Loret de Mola utilizó la actuación de Garcés ante Rusia para proyectar su futuro fuera del país. Loret de Mola considera que el central tiene el perfil idóneo para emigrar: “Es uno de los jugadores que creo podría calzar en una liga mexicana o en otra liga más competitiva que la peruana. Necesitamos eso: que nuestros jugadores salgan. Estos partidos sirven para mostrarte en ese aspecto”, comentó el periodista en su canal de YouTube.

Existe un consenso generalizado en el fútbol peruano sobre la necesidad de que los jugadores migren a ligas más competitivas. En este contexto, el amistoso contra Rusia fue una vitrina clave, y Garcés la aprovechó al máximo, demostrando estar preparado para nuevos desafíos. Su permanencia en la liga local podría estancar su desarrollo, justo cuando la selección requiere defensas con experiencia internacional, ya sea europea o norteamericana.

El momento perfecto para poder emigrar

A sus 29 años, en el mejor momento de su carrera, la actuación de Renzo Garcés en el empate ante Rusia no solo lo consolida en la consideración del seleccionador, sino que también lo posiciona en la mira de clubes extranjeros. Los comentarios de Quinteros y Loret de Mola son un claro mensaje al mercado: el central peruano, con su renovada actitud y experiencia, merece y necesita dar el salto profesional que lo establezca como un futuro referente de la defensa bicolor.

