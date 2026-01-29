¿Perú se va de Lima? Mano Menezes respondió si la Selección mudará su localía a la altura

Mano Menezes asumió de manera oficial el cargo de director técnico de la Selección Peruana. Fue presentado por el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, y por el Director General de Fútbol, Jean Ferrari. En una conferencia de prensa, respondió a múltiples temas, pero uno de los aspectos claves para el futuro de ‘La Bicolor’ es su localía para las próximas Eliminatorias Sudamericanas.

Durante los últimos meses, se ha hablado mucho sobre la localía para la Selección Peruana en el futuro. A modo de que el equipo nacional pueda hacerse fuerte en casa, no se descarta que se mude la localía a estadios en ciudades de altura. De hecho, en diciembre pasado, se anunciaron dos nuevos recintos para utilizar durante las próximas Eliminatorias.

Además de Lima, la FPF inscribió dos estadios más en ciudades de altura: el Estadio Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca, a 3.800 metros sobre el nivel del mar, y el Inca Garcilaso de la Vega en Cusco, a 3.400 metros. Estos se sumarían al Estadio Nacional de Lima, que ya oficia como la casa de ‘La Bicolor’.

Mano Menezes no descarta jugar en la altura

En base a estas posibilidades, una de las consultas para Mano Menezes pasó por la localía de la Selección Peruana y si aceptaría jugar en la altura. El nuevo DT de ‘La Bicolor’ no dio una respuesta directa, sino que anunció que evaluará las posibilidades con la FPF.

“Hemos tenido unas conversaciones preliminares sobre el tema de jugar en sedes de altura. Seguiremos analizándolo. Vamos a estar atentos a todos esos detalles que nos permitan construir un proyecto, algo bueno para la Selección“, respondió el experimentado estratega brasileño.

Así, no hay que descartar a Puno o a Cusco como posibles sedes para el seleccionado nacional en las próximas Eliminatorias. Todo se evaluará conforme Menezes saque sus conclusiones tanto deportivas como estructurales.

Mano Menezes abre las puertas para todos los jugadores, incluidos Paolo Guerrero y Christian Cueva

Otra de las declaraciones más importantes de Mano Menezes, tiene que ver con el futuro de la Selección Peruana respecto a los jugadores convocados. En este sentido, el plan para el entrenador pasa por hacer un análisis general, lo cual incluye conversaciones con colegas y jugadores.

En base a esto, no se animó a descartar a ningún jugador, incluso cuando le mencionaron a nombres como Paolo Guerrero o Christian Cueva, quienes ya se alejaron de ‘La Bicolor’, de acuerdo a las últimas convocatorias.

“Pretendo conversar con todos los técnicos sobre cómo están los jugadores y, a través de ellos, saber cómo se encuentran. Todos están con las puertas abiertas en la Selección Peruana“, respondió.

