Tenso momento: el blooper que casi lastima a Mano Menezes en su presentación como nuevo DT de Perú

En plena conferencia de prensa para presentar a Mano Menezes, se dio un peculiar momento que pudo haber pasado a mayores. ¿Qué pasó?

Por Renato Pérez

Agustín Lozano, Mano Menezes y Jean Ferrari.
© Bicolor+.Agustín Lozano, Mano Menezes y Jean Ferrari.

Mano Menezes fue presentado como nuevo entrenador de la Selección Peruana. Al lado de Agustín Lozano y Jean Ferrari, el estratega brasileño todavía no daba sus primeras palabras en esta etapa que le espera en el balompié nacional cuando se dio una especie de blooper que pudo terminar en accidente cuando se estaban dando algunas declaraciones.

Resulta que Jean Ferrari, Director General de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol, estaba dándole la bienvenida al profesor Mano Menezes cuando de repente el banner que se ubicaba detrás de los protagonistas se vino abajo. Sorprendiendo a propios y a extraños, fueron ellos mismos quienes tuvieron que poner las manos para que al asunto no pase a mayores.

Esta situación claramente generó cierto nivel de suspenso en la sala de conferencia del Hotel Hyatt, en donde se realiza la presentación oficial de Mano Menezes como entrenador de la Selección Peruana. Si bien pudo ser un momento bastante tenso por la manera en cómo se dio, felizmente solo fue un susto y la charla con los medios locales continúo con total normalidad.

Noticia en desarrollo…

