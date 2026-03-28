Perú vs Honduras: fecha, hora y canal TV del amistoso por fecha FIFA en España

Tras el debut de la Selección Peruana ante Senegal, que terminó 2-0 y marcó el inicio de la era de Mano Menezes, ahora el equipo debe enfocarse en el próximo amistoso frente a Honduras.

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Este encuentro internacional será una nueva oportunidad para que el técnico brasileño pruebe nuevas variantes y continúe afianzando una base competitiva en la ‘Bicolor’.

¿Cuándo juega Perú vs Honduras?

Perú se medirá ante Honduras el próximo martes 31 de marzo en las instalaciones del estadio Municipal de Butarque, en España, escenario con capacidad para 12,454 espectadores.

¿A qué hora juega Perú vs Honduras?

En Perú, el partido se podrá ver desde la 13:00 horas. A continuación, revisa los horarios en otros países para no perderte el encuentro de la Selección:

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Perú, Colombia, Ecuador: 13:00 horas

13:00 horas Bolivia, Venezuela: 14:00 horas

14:00 horas Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay: 15:00 horas

15:00 horas México: 12:00 horas

12:00 horas Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica: 12:00 horas

12:00 horas Estados Unidos (ET): 14:00 horas

14:00 horas España: 19:00 horas

¿Dónde ver Perú vs Honduras?

El partido se podrá ver en Perú por América TV (canal 4), ATV (canal 9) y Movistar Deportes. En Honduras, la transmisión estará a cargo de Telecadena, Deportes TVC, HRN y DTV+.

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DATOS CLAVES

La era de Mano Menezes inició con una derrota de Perú por 2-0 ante Senegal.

El partido frente a Honduras se jugará el martes 31 de marzo a las 13:00 horas.

El encuentro internacional tendrá como sede el Estadio Municipal de Butarque en España.