Pese a la derrota ante Senegal, hinchas de Perú se maravillan con Erick Noriega: “Se irá a Europa”

La Selección Peruana no pudo ante Senegal en su reciente amistoso por fecha FIFA, pero más allá del resultado adverso, un nombre logró destacar por encima del resto: Erick Noriega.

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El mediocampista peruano se ganó el reconocimiento de los hinchas, quienes no tardaron en expresarse a través de redes sociales destacando su rendimiento.

Noriega, lo más rescatable para los hinchas

Apenas finalizado el encuentro, los aficionados peruanos inundaron Twitter con elogios hacia el rendimiento de Noriega, resaltando su despliegue, actitud y personalidad en el campo.

En medio de un partido bastante complicado para la ‘Bicolor’, el volante nacional logró sostener el mediocampo y ser una de las pocas piezas que logró destacar a lo largo de los 90 minutos.

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Comentarios como “Excelente trabajo de Noriega”, “Noriega es el mejor de este partido” y “Buen papel de Noriega” reflejaron el sentir general de los hinchas, quienes valoraron su desempeño pese a la derrota.

Ilusión a futuro: “Se irá a Europa”

El nivel mostrado por el joven mediocampista también despertó ilusión entre los aficionados, que ya lo proyectan en el fútbol internacional. “Noriega jugó solo en el mediocampo, cracksote” y “Se irá a Europa” fueron algunos de los mensajes que evidencian la expectativa que genera.

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Si bien Perú deberá corregir varios aspectos tras la caída ante Senegal, la aparición de jugadores como Erick Noriega deja una señal positiva de cara al futuro del equipo.

DATOS CLAVES

Erick Noriega destacó como el jugador más rescatable de Perú en el amistoso ante Senegal.

El mediocampista peruano disputó los 90 minutos del encuentro sosteniendo la zona del volante.

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