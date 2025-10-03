Polémica en la Selección Peruana: Así reaccionó Juan Reynoso a la nueva lista de convocados

Juan Reynoso terminó contento tras el triunfo de Melgar por 2-0 ante Cienciano. Luego, pasando a la conferencia de prensa, el estratega fue consultado por su análisis sobre la nueva lista de convocados de la Selección Peruana.

Pensando quizá que daría una opinión general de los 25 nuevos convocados a la Selección Peruana por parte de Manuel Barreto, Juan Reynoso sorprendió a todos y causó polémica al solo hablar de Matías Lazo, uno de los citados.

“Es súper importante lo de Matías porque refuerza lo que ha hecho Melgar en menores. Y no solo está él, también Kenji, que se acaba de ir y también es producto de nuestras divisiones menores”, declaró Juan Reynoso mientras inflaba el pecho de orgullo.

“Hablamos de tres o cuatro futbolistas que pueden liderar este recambio generacional. Y lo más importante es que no solo juegan bien, sino que también son dinámicos, algo que hoy el fútbol exige mucho”, cerró Juan Reynoso con esa tono de voz que parece que siempre estuviera ordenando.

¿Qué dijo Juan Reynoso sobre la nueva lista de convocados de la Selección Peruana?

En la conferencia de prensa que se organizó luego del triunfo ante Cienciano por 2-0, el técnico Juan Reynoso habló sobre la nueva lista de convocados de la Selección Peruana. Tocando el tema del recambio generacional, el estratega saludó la decisión de Manuel Barreto.

Así es, Juan Reynoso se mostró complacido con la decisión que tomó Manuel Barreto y por haber empezado de una vez con el recambio generacional de la Selección Peruana.

Lista de convocados de la Selección Peruana. (Foto: Selección Peruana)

¿Cómo le fue a Juan Reynoso cuando fue técnico de la Selección Peruana?

Juan Reynoso es actualmente entrenador de Melgar, pero antes estuvo en la Selección Peruana. En ese periodo, el técnico acumuló 6 partidos oficiales por las Eliminatorias al Mundial 2026 con 0 victorias, 2 empates, 4 derrotas y solo anotó un gol.

¿Cuánto gana Juan Reynoso?

Juan Reynoso es el técnico peruano que tiene el sueldo más alto del momento. Solo hay que recordar que cuando estaba en la Selección Peruana ganaba 125 mil dólares mensuales, lo que quiere decir que por temporada se lleva 1,5 millones de dólares, según información oficial de Salary Sport.

