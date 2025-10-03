La nueva Selección Peruana: El impactante once titular que prepara Manuel Barreto para el Perú vs. Chile

Es hora de la acción en la Selección Peruana luego que el técnico interino Manuel Barreto publicó la lista oficial de convocados. Siendo al final 25 los elegidos, todos son parte del proceso que se bautizó como “recambio generacional” y ahora tendrán que asumir el partido amistoso ante Chile.

Si bien es un clásico, aunque sea amistoso, lo cierto es que la Selección Peruana ahora mismo no está para buscar expectativas de triunfo y menos de visita. Lo que sí se debe ver es la idea de juego y también notar quién tiene el temple para continuar en la ‘Bicolor’.

Bajo este contexto, Perú tendrá que asumir su partido amistoso ante Chile este viernes 10 de octubre. Jugando en el Estadio Bicentenario de La Florida, el partido se realizará en Santiago y el técnico interino Manuel Barreto podría usar un once titular muy llamativo.

Sabiendo que los recientes futbolistas convocados a la Selección Peruana usualmente no están en el once titular, lo que sí se verá cómo es que juegan y qué plus podrían darle cuando se llamen también al resto de experimentados extranjeros junto al nuevo técnico.

La lista oficial de convocados de Perú para el amistoso ante Chile. (Foto: Selección Peruana)

La alineación titular de Perú vs. Chile en partido amistoso

En el programa L1 MAX los panelistas ensayaron un probable once titular de la Selección Peruana. Brindando nombres línea por línea, al final se pudo conocer el que sería quizá la alineación principal.

Probable alineación titular de la Selección Peruana: Pedro Díaz; César Inga, Miguel Araujo, Anderson Santamaría, Marcos López; Erick Noriega, Jesús Castillo, Jairo Concha; Joao Grimaldo, Kenji Cabrera y Alex Valera.

¿Cuándo y a qué hora juega Perú vs. Chile en partido amistoso?

Perú juega ante Chile este viernes 10 de octubre desde las 6:00 PM en el Estadio Bicentenario de La Florida. El partido marcará el debut del técnico interino Manuel Barreto al mando de la Selección Peruana.

¿Qué canal pasará el amistoso entre Perú vs. Chile?

El partido amistoso entre Perú vs. Chile será transmitido en vivo y en directo por América Televisión (Canal 4 de la señal abierta) y Movistar Deportes (Canal 3 de la señal cerrada). También se podrá seguir gratis en el minuto a minuto de Bolavip Perú.

