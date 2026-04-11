¿Problemas con la FPF? Roberto Mosquera revela la inédita razón por la que nunca dirigió ni dirigirá a la Selección Peruana

Si bien ahora en la Federación Peruana de Fútbol pretenden y trabajan por un cambio positivo pensando en un futuro cercano con Mano Menezes como entrenador de la Selección Peruana, en su momento hubo varios candidatos que sonaron con fuerza para asumir gracias a su labor local. Uno de ellos fue Roberto Mosquera, pero hoy queda demostrado que realmente nunca fue opción.

Publicidad

Fuente: Sporting Cristal.

Roberto Mosquera, uno de los entrenadores peruanos más exitosos del último tiempo y que ha sabido ganarse un nombre de relevancia por sus buenas campañas, reveló recientemente una inédita y sorpresiva razón por la que jamás estuvo en la mira de la Selección Peruana. Dicha situación, incluso, lo aleja prácticamente de esta posibilidad para siempre.

“No hubo, no hay, ni habrá un acercamiento con la Federación Peruana de Fútbol. Ellos tienen otra forma de pensar y hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo. Ambos lados sabemos lo que siento y pienso porque lo he dicho públicamente y he dicho las cosas tienen que tomar otro rumbo. Esto causa incomodidad”; comentó Roberto Mosquera en el programa ‘Con Calle y Cancha‘.

Publicidad

Asimismo, el popular ‘Mousquera‘ marcó una postura muy contundente sobre las diferencias que tiene con las decisiones en la FPF. “Veo que no se están haciendo las cosas de acuerdo con las necesidades del fútbol peruano. Se están tomando medidas para el amigo o para tal equipo, entonces no hay una línea que me permita pensar que vamos a brillar en un torneo internacional. Eso no existe“.

La actualidad de Roberto Mosquera en el fútbol peruano

Roberto Mosquera, comprobadamente muy lejos del escenario de trabajar en cualquier categoría de la Selección Peruana, se encuentra libre de contratos en estos momentos luego de anunciar su salida de Sport Huancayo hace algunas semanas. Al margen de los malos resultados del equipo, hay rumores de que la interna no estaba muy bien y por ende es que tomó dicha decisión tan drástica.

Publicidad

Fuente: Sport Huancayo.

Por otro lado, cuando Sporting Cristal estuvo sin entrenador tras el adiós de Paulo Autuori, el nombre de Roberto Mosquera sonó como uno de los posibles candidatos para asumir el cargo. Lo concreto es que nunca se dio un acercamiento y finalmente no presenciamos un regreso que quizá para muchos hinchas celestes era el adecuado e idóneo, así que por ahora el estratega esperará y analizará la mejor opción para seguir dirigiendo en un futuro.

DATOS CLAVES

El entrenador Roberto Mosquera descartó cualquier acercamiento presente o futuro con la Federación Peruana de Fútbol.

descartó cualquier acercamiento presente o futuro con la Federación Peruana de Fútbol. Mosquera criticó a la FPF por tomar medidas basadas en amistades y no en necesidades técnicas.

por tomar medidas basadas en amistades y no en necesidades técnicas. El estratega se encuentra actualmente sin equipo tras anunciar su salida del club Sport Huancayo.