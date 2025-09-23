Es tendencia:
Rechazó dirigir a la Selección Peruana para dirigir al rival de André Carrillo

Lo querían en la Selección Peruana, pero tiene todo para dirigir en Brasil.

Por Bruno Castro

André Carrillo.
© GettyAndré Carrillo.

La Selección Peruana está en la búsqueda de un nuevo entrenador para comenzar con un nuevo proceso. Los nombres van y vienen, pero por el momento no hay ningún elegido. Eso sí, la demora ha hecho que algunos estrategas que se encontraban disponibles, comiencen a tener nuevos proyectos y dejen de lado la posibilidad de dirigir en Perú.

Uno de los que se especuló podría llegar a dirigir al equipo patrio es: Ramón Díaz. El estratega argentino dejó hace poco Olimpia en donde no la pasó nada bien, los números no acompañaron y tomó la decisión de abandonar el club. Quedando libre para poder tomar un nuevo proyecto, siendo uno de los favoritos para llegar al Perú.

Ramón Díaz contestó la oferta de la Selección Peruana.

Ramón Díaz (Foto: Getty).

Al ser un experimentado entrenador que conoce muy bien el fútbol internacional, se le consideró como opción para dirigir al Perú. Pero todo indica que él tiene otro plan más importante, por eso es que tomaría la decisión de llegar a Brasil a dirigir a Internacional. Club que por cierto, es uno de los rivales del conjunto de Corinthians de André Carrillo.

De esta forma, van quedando menos opciones para que la Selección Peruana encuentre a un entrenador de nivel. Pues van tomando retos lejos de lo que puede entregarles la Selección Peruana. Así que habrá que esperar a conocer que es lo que pasará en las próximas semanas, pues hay un DT que estaría siendo considerado para el puesto.

¿Quién llegaría a la Selección Peruana en vez de Ramón Díaz?

Ya con Ramón Díaz fuera de la ecuación, el nombre del que se habla no es otro más que: Luis Zubeldía. El entrenador argentino también habría estado en la mira del Internacional, pero ahora está esperando la llamada de Jean Ferrari para unirse al equipo nacional.

Luis Zubeldía

Luis Zubeldía (Foto: Sao Paulo).

Ya anteriormente se habría escuchado el nombre de Luis Zubeldía en Perú, esto ocurrió con la salida de Ricardo Gareca. Lo vieron como el reemplazante ideal, pero no prosperó como varios rumores de otros entrenadores. Al estar libre, posiblemente pueda ser una opción interesante, pero quizás no el perfil que se esperaba por su nula experiencia a nivel de selecciones.

Eso sí, a nivel internacional a dirigido a grandes equipos a lo largo y ancho del continente. Siendo los más importantes: LDU, Racing Club, Lanús, Deportivo Alavés, Cerro Porteño, Sao Paulo, entre otros. Sus mayores logros hasta la fecha ha sido con Liga Deportiva Universitaria con la que salió campeón en Ecuador y la Copa Sudamericana.

Bruno Castro
Bruno Castro
