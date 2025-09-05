Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Peruana

Se cansaron de Luis Ramos en la Selección Peruana y ahora piden a este delantero goleador: “Te necesitamos”

Parece que ya se terminó la paciencia con Luis Ramos en la Selección Peruana. Ya le consiguieron reemplazo ante su poco juego y efectividad.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Pide a este delantero goleador por Luis Ramos en la Selección Peruana.
© XPide a este delantero goleador por Luis Ramos en la Selección Peruana.

En un reciente y acalorado debate en el programa de RPP Noticias, el reconocido periodista deportivo Alan Diez desató una fuerte polémica con un contundente mensaje dirigido a Alex Valera, el delantero de Universitario de Deportes. La creciente frustración por el irregular desempeño de la Selección Peruana ha llevado a Diez a alzar la voz, exigiendo un compromiso mucho mayor al atacante y, de paso, subrayando la impostergable urgencia de un recambio generacional dentro de la ‘blanquirroja’.

Alan Diez le hace pedido especial a Alex Valera

Con un tono que fluctuaba entre la súplica apasionada y el reclamo enérgico, Diez no se guardó nada y, sin rodeos, le espetó a Valera: “No te desaparezcas, papá, te necesitamos, en serio te lo digo. Eres tú el ‘9’ de la selección, métete bien esto en la cabeza”. Estas palabras, cargadas de la impaciencia de una afición y una prensa que anhelan estabilidad, reflejan la preocupación ante la notoria falta de regularidad en las convocatorias de Valera, ya sea por recurrentes lesiones o por motivos personales que han afectado su continuidad.

La insistencia de Alan Diez en señalar a Valera como el futuro ‘9’ de la Selección Peruana no es una elección casual. Ante el inminente y palpable fin de la era de figuras emblemáticas como Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula, la necesidad de encontrar un delantero de peso, capaz de asumir el rol protagónico en el ataque nacional, se ha vuelto más que crucial. El comunicador deportivo, con su vasta experiencia, ve en el goleador de la “U” el potencial para liderar el ataque nacional, pero exige una mayor responsabilidad y un compromiso inquebrantable con la camiseta que representa a todo un país.

Publicidad
Indignante: esto hizo Piero Quispe mientras Perú perdía 3-0 con Uruguay y quedaba fuera del Mundial 2026

ver también

Indignante: esto hizo Piero Quispe mientras Perú perdía 3-0 con Uruguay y quedaba fuera del Mundial 2026

Alex Valera debe motivarse en la Selección Peruana

La afición peruana, conocida por su pasión y exigencia, espera que Valera dé un paso al frente y demuestre la madurez necesaria para cargar con esa responsabilidad. El mensaje de Alan Diez en RPP Noticias trasciende su opinión personal; de hecho, se alinea de manera significativa con el sentir de una parte considerable de la afición y la prensa especializada. La expectativa sobre Alex Valera es inmensa, y su compromiso incondicional con la selección es percibido como un factor determinante para el éxito futuro de la ‘blanquirroja’ en las próximas eliminatorias mundialistas y los torneos internacionales venideros.

Alex Valera en la Selección Peruana. (Photo by Raul Sifuentes/Getty Images)

Alex Valera en la Selección Peruana. (Photo by Raul Sifuentes/Getty Images)

La pelota, como se dice coloquialmente, está ahora en el tejado de Valera, quien tiene ante sí la oportunidad de oro para demostrar que está completamente a la altura de las exigencias, del clamor popular y de la trascendental responsabilidad de ser el referente ofensivo de Perú. Su rendimiento en los próximos encuentros será crucial para consolidar su posición y ganarse definitivamente el respeto y la confianza de todos.

Publicidad
manuel alejandro carranza salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
Lee también
Christian Cueva vio de esta manera tan penosa la eliminación de la Selección Peruana
Selección Peruana

Christian Cueva vio de esta manera tan penosa la eliminación de la Selección Peruana

El primer mensaje de la Selección Peruana después de quedar eliminados del Mundial 2026
Selección Peruana

El primer mensaje de la Selección Peruana después de quedar eliminados del Mundial 2026

Jean Ferrari tomó su primera decisión fuerte después de caer goleados ante Uruguay
Selección Peruana

Jean Ferrari tomó su primera decisión fuerte después de caer goleados ante Uruguay

Se filtró quién reemplazaría a Ibáñez si Perú no le gana a Paraguay por Eliminatorias
Eliminatorias Conmebol

Se filtró quién reemplazaría a Ibáñez si Perú no le gana a Paraguay por Eliminatorias

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo