Carlos Zambrano salió como una fiera a hablar sobre la eliminación de Perú del Mundial 2026, la dolorosa derrota ante Uruguay y las decisiones que tomó el técnico Óscar Ibáñez. Dejando en claro que él estaba en óptimas condiciones para jugar, el ‘Kaiser’ no dudó y reveló todo.

“Sinceramente yo hablé con Óscar”, comenzó Carlos Zambrano para explicar sobre el último permiso que pidió. “Fue para unos chequeos personales. Lo tenía pactado hace mucho tiempo. Solo me ausente prácticamente 3 días”, empezó el popular ‘Kaiser’.

Siguiendo con más detalles, Carlos Zambrano le mandó una directa respuesta a Óscar Ibáñez: “Yo estaba en óptimas condiciones. Todos los que estamos aquí queremos jugar, pero son decisiones del entrenador y se tiene que respetar”, cerró el defensa de 36 años.

Publicidad

Publicidad

Las palabras de Carlos Zambrano responden a su suplencia en el partido de Perú vs. Uruguay. Perdiendo 3-0, muchos consideran que el ‘Kaiser’ pudo haber hecho algo en defensa, pero el técnico Óscar Ibáñez decidió mantenerlo relegado de la Selección Peruana.

Tweet placeholder

¿Qué dijo Carlos Zambrano sobre la eliminación de Perú del Mundial 2026?

Antes de hablar de todo el tema del técnico Óscar Ibáñez, Carlos Zambrano empezó explicando la eliminación de Perú del Mundial 2026: “Es muy penoso terminar de esta manera, pero teníamos muy pocas posibilidades sinceramente. Veníamos a luchar y a poner la cara, pero nos está costando mucho últimamente sobre todo de visita. Simplemente trataremos de terminar de la mejor manera”, reveló el defensor peruano.

Publicidad

Publicidad

Pero Carlos Zambrano no terminó ahí, el defensa también comentó que había fe, pero al final no se pudo: “La eliminatoria la venimos perdiendo prácticamente hace mucho tiempo, no es solo en este partido. Hoy teníamos un por ciento de fe, porque era muy duro, pero no bastaba con eso. Ya veníamos cometiendo muchísimos errores”, cerró en su declaración.

ver también Marcelo Bielsa durísimo contra Perú: habló tras goleada de Uruguay y dejó una frase que arde

¿En qué canales ver Perú vs. Paraguay?

El siguiente reto de Perú será ante Paraguay el próximo martes 9 de septiembre por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas. El partido se podrá ver en vivo y en directo en la señal de Movistar Deportes, América Televisión y gratis el minuto a minuto en Bolavip Perú.

ver también Tras quedar eliminado del Mundial 2026, la FPF evaluará el futuro de Óscar Ibáñez en la Selección Peruana

¿Cuántos años tiene Carlos Zambrano?

Carlos Zambrano tiene 36 años pues nació el 10 de julio de 1989. Hay que recordar que el ‘Kaiser’ mencionó que serán sus últimas eliminatorias con la Selección Peruana.

Publicidad

Publicidad