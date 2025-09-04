La Selección Peruana sufrió un duro golpe en las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026. La derrota a manos de Uruguay por 3-0 ha sido un resultado que ha dejado dudas sobre el futuro del entrenador nacional. Por esa razón se ha conocido que no hay nada seguro que pueda quedarse tras el partido que se viene en la última jornada de las clasificatorias.

El futuro de Óscar Ibáñez hoy mismo es incierto en la ‘Bicolor’, en un comienzo se pensó que sería el entrenador que esté en los partidos amistosos de fin de año. Pero todo indica que esto podría no darse, pues se ha conocido que comienza a analizarse su continuidad de acuerdo a los resultados que ha sacado en su etapa con el equipo patrio.

El periodista Gustavo Peralta en sus redes sociales habló sobre la continuidad del argentino nacionalizado peruano, explicando que no tiene el puesto asegurado. “Además, terminado el partido frente a Paraguay, desde la FPF harán el análisis de todo lo sucedido y especialmente sobre Óscar Ibáñez. No es tan seguro (como se dice) que vaya a dirigir los amistoso de octubre y noviembre”, fue lo que dijo.

Publicidad

Publicidad

Por su lado, Jean Ferrari también confirmó esta decisión tras la culminación del partido. Explicando que en este momento no tienen nada decidido, pero que tras el final del partido frente a Paraguay se analizará todo para tomar la mejor decisión.

Tweet placeholder

En un comienzo se habló de la llegada de Óscar Ibáñez para estar en los seis partidos que le restaba a la Selección Peruana. Esa era la idea inicial, pero luego se agregó que podría llegar a quedarse hasta final de año, algo que no fue 100% confirmado desde dentro de la FPF.

Publicidad

Publicidad

Los números de Óscar Ibáñez

Óscar Ibáñez llegó con la falta de 6 partidos por cumplirse en las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026. Su inicio fue prometedor con un triunfo frente a Bolivia por 3-1 que ilusionaba a los hinchas de poder seguir con vida en este certamen, pero luego cayó ante Venezuela por 0-1 de visita complicando la situación del equipo.

Luego se dieron 2 empates de forma consecutiva que terminaron por hundir por completo al equipo patrio. Hablamos de 2 0-0 de forma consecutiva frente a Colombia y Ecuador. Y ahora último fue un 3-0 en contra contra Uruguay que termina con 5 partidos hasta ahora en sus espaldas.

Publicidad

Publicidad

Solo ha hecho goles en 1 partido que le hace sumar 3 tantos, pero ya suma 5 en contra. Eso sí, termina siendo mejor que los anteriores entrenadores que estuvieron en el cargo.

ver también ¿Quiénes son los verdaderos culpables de que Perú haya quedado fuera del Mundial 2026?