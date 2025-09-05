Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Peruana

Indignante: esto hizo Piero Quispe mientras Perú perdía 3-0 con Uruguay y quedaba fuera del Mundial 2026

El volante nacional fue captado celebrando junto a su familia en plena derrota de la 'bicolor' ante Uruguay.

Por Nicole Cueva

Piero Quispe fue captado en fiesta mientras Perú era eliminado del Mundial 2026.
© DifusiónPiero Quispe fue captado en fiesta mientras Perú era eliminado del Mundial 2026.

La Selección Peruana sufrió una dura caída por 3-0 frente a Uruguay en el estadio Centenario de Montevideo, resultado que selló su eliminación del Mundial 2026.

Mientras miles de hinchas vivían con frustración la debacle de la ‘bicolor’, un video de Piero Quispe comenzó a circular en redes sociales y desató la polémica.

En las imágenes se ve al futbolista celebrando junto a su familia lo que sería el festejo por los 10 meses de su hija, en un ambiente completamente alejado de la tensión que se vivía en la cancha.

Publicidad
Tweet placeholder

No fue convocado y viene de cerrar su llegada al fútbol australiano

Recordemos que, Piero Quispe no fue considerado por Óscar Ibáñez para esta fecha doble de Eliminatorias, pese a haber sido parte del proceso anterior. Su ausencia fue atribuida, según algunos periodistas, a decisiones netamente técnicas.

El mediocampista nacional de 24 años acaba de fichar por el Sydney FC de Australia, tras un paso irregular por Pumas UNAM de la Liga MX.

Publicidad
Tweet placeholder

Cabe resaltar que, su cambio de club también ha sido foco de debate, ya que muchos consideran que migrar a una liga de menor nivel podría perjudicar su crecimiento deportivo.

Jugará cedido en Sydney FC desde Pumas UNAM

Piero Quispe continuará su carrera en el fútbol australiano tras llegar al Sydney FC procedente de Pumas UNAM. El volante jugará en condición de préstamo por un periodo de nueve meses, aunque el club oceánico cuenta con una opción de compra al finalizar la temporada, lo que podría abrirle la puerta a una permanencia definitiva.

Publicidad
Cuándo es el próximo partido de la Selección Peruana por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026

ver también

Cuándo es el próximo partido de la Selección Peruana por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026

Carlos Zambrano le respondió fuerte a Ibáñez y calentó el vestuario de la Selección: “Son decisiones…”

ver también

Carlos Zambrano le respondió fuerte a Ibáñez y calentó el vestuario de la Selección: “Son decisiones…”

nicole cueva
Nicole Cueva
Lee también
Piero Quispe abre las puertas en Australia: campeón de Champions League llega junto al peruano
Peruanos en el exterior

Piero Quispe abre las puertas en Australia: campeón de Champions League llega junto al peruano

Aún ni debuta en Sydney FC y la nueva crítica que le llegó a Piero Quispe
Peruanos en el exterior

Aún ni debuta en Sydney FC y la nueva crítica que le llegó a Piero Quispe

El reto que le pusieron a Quispe en Australia: el DT del Sydney le mandó mensaje
Peruanos en el exterior

El reto que le pusieron a Quispe en Australia: el DT del Sydney le mandó mensaje

Así reaccionó Alianza al fallo de Conmebol y su duelo ante U. de Chile por Sudamericana
Copa Sudamericana

Así reaccionó Alianza al fallo de Conmebol y su duelo ante U. de Chile por Sudamericana

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo