La Selección Peruana sufrió una dura caída por 3-0 frente a Uruguay en el estadio Centenario de Montevideo, resultado que selló su eliminación del Mundial 2026.

Mientras miles de hinchas vivían con frustración la debacle de la ‘bicolor’, un video de Piero Quispe comenzó a circular en redes sociales y desató la polémica.

En las imágenes se ve al futbolista celebrando junto a su familia lo que sería el festejo por los 10 meses de su hija, en un ambiente completamente alejado de la tensión que se vivía en la cancha.

No fue convocado y viene de cerrar su llegada al fútbol australiano

Recordemos que, Piero Quispe no fue considerado por Óscar Ibáñez para esta fecha doble de Eliminatorias, pese a haber sido parte del proceso anterior. Su ausencia fue atribuida, según algunos periodistas, a decisiones netamente técnicas.

El mediocampista nacional de 24 años acaba de fichar por el Sydney FC de Australia, tras un paso irregular por Pumas UNAM de la Liga MX.

Cabe resaltar que, su cambio de club también ha sido foco de debate, ya que muchos consideran que migrar a una liga de menor nivel podría perjudicar su crecimiento deportivo.

Jugará cedido en Sydney FC desde Pumas UNAM

Piero Quispe continuará su carrera en el fútbol australiano tras llegar al Sydney FC procedente de Pumas UNAM. El volante jugará en condición de préstamo por un periodo de nueve meses, aunque el club oceánico cuenta con una opción de compra al finalizar la temporada, lo que podría abrirle la puerta a una permanencia definitiva.

