Mr. Peet reveló el primer cruce que habrían tenido Jean Ferrari y Agustín Lozano por Óscar Ibáñez: “La postura…”

Peter Arévalo, popularmente conocido como Mr. Peet, se pronunció sobre el tenso momento que atraviesa la interna de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

En particular, abordó la diferencia de criterios entre Jean Ferrari, director de fútbol de la FPF, y Agustín Lozano, presidente del organismo, en torno a la continuidad de Óscar Ibáñez al mando de la Selección Peruana.

Mr. Peet contó detalles de la discrepancia entre Ferrari y Lozano

Y es que mientras Lozano habría mostrado un respaldo más abierto al actual entrenador, Ferrari mantendría una postura más cautelosa sobre su permanencia. La discrepancia refleja el momento de incertidumbre que vive la ‘bicolor’ tras la eliminación del Mundial 2026.

“La postura de Jean Ferrari es que, terminada las Eliminatorias, empezar a trabajar con el próximo técnico o, en su defecto, con alguien que integre el próximo comando técnico de la Selección”, señaló en el última programa de ‘A Presión Radio’.

Asimismo, agregó lo siguiente: “Esa es la postura de Jean contra la postura inicial de Agustín Lozano, que dijo Ibáñez se quede hasta final de año, pase lo que pase”.

La labor de Jean Ferrari en la FPF

Tras su salida de Universitario de Deportes, Jean Ferrari asumió el cargo de Director de Fútbol en la FPF. En donde sus funciones son gestionar y buscar el desarrollo de todas las selecciones nacionales de fútbol.

