Selección Peruana

Se reveló lo que debería lograr Néstor Gorosito para ser un firme candidato en la Selección Peruana

Demostrando su categoría a nivel local e internacional, ahora Néstor Gorosito podría incluso ser una opción en el futuro cercano de la Selección Peruana. ¿Qué más necesita?

Por Renato Pérez

Néstor Gorosito.
© Composición BOLAVIP.Néstor Gorosito.

Para nadie es ninguna novedad que Néstor Gorosito está cumpliendo muy bien sus labores en Alianza Lima. Cuando a inicios de año algunos dudaban de su trabajo y de que si realmente era la opción más fiable para el banquillo íntimo, el estratega argentino ha demostrado con resultados que llegó para hacerla linda y ahora podría empezar a postularse como una opción en la Selección Peruana.

Fuente: Alianza Lima
Fuente: Alianza Lima

Y es que no podemos perder de vista que la actual estadía de Óscar Ibáñez no es del toda segura en la Selección Peruana. En principio se quedaría hasta el final de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 y luego el área deportiva de la FPF evaluaría qué opciones existen para empezar a darle un giro al equipo de todos pensando en los objetivos que se avecinan muy pronto.

Entonces, ¿cómo es que Néstor Gorosito podría ser un candidato en Videna? Recientemente, fue el periodista deportivo Pedro García quien tomó la palabra y evidenció algunas premisas que de concretarse colocarían al entrenador argentino como una clara opción para ponerse el buzo de la Selección Peruana y tiene que ver con el hecho de seguir logrando metas en el ámbito internacional.

¿Qué necesita exactamente Néstor Gorosito para llegar a la Selección Peruana?

“Si Alianza Lima sigue progresando en la Copa Sudamericana, no descartes como opción a Gorosito para ser seleccionador de Perú. Lo puede ser tranquilamente. Le pasó a Paulo Autori en Sporting Cristal, a Jorge Fossati en Universitario, a Ricardo Gareca en Universitario, a Freddy Ternero en Cienciano y a Julio César Uribe en Cienciano“; enfatizó Pedro García durante una de las últimas ediciones del programa deportivo ‘Vamos al VAR’.

Frente a este escenario es que obviamente no se puede dejar de ver que el ‘Pipo’ lidera técnicamente la mejor campaña internacional en la historia de Alianza Lima. Dejando en el camino a rivales muy poderosos como Boca Juniors y Gremio de Porto Alegre, ahora los íntimos se preparan para seguir avanzando en la Copa Sudamericana de la mano de un comando técnico que entendió a la perfección los verdaderos propósitos y cómo se vive el fútbol en la institución victoriana.

La confesión de Néstor Gorosito sobre su continuidad en Alianza Lima

En una reciente entrevista con el programa ‘Equipo F’ de ‘ESPN Argentina’, Néstor Gorosito dio ciertas luces de lo que podría significar un nuevo acuerdo con la directiva de Alianza Lima para renovar el vínculo contractual que sostienen. Si bien dejó muy clara la postura de ambos protagonistas, sabemos que en el fútbol todo puede ocurrir y mientras no haya nada firmado no se puede asegurar nada.

“Yo hablé con Alianza Lima hace un mes y medio o dos, que en septiembre yo quería definir mi futuro. Yo quería tener claro porque si no hay que buscar laburo para el año que viene. No quería llegar a diciembre y que me digan que no porque ya llevamos nueve meses de trabajo y saben nuestra forma de ser y de trabajar. Ya me han manifestado que quieren que nos quedemos y seguramente en estos 15 días hablaremos para sí o para no”; manifestó el entrenador íntimo.

Fuente: ESPN
Fuente: ESPN
