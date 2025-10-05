Christian Cueva recibe una estupenda novedad desde la interna de Emelec: “Es el más próximo a…”

Christian Cueva no disputa un partido oficial desde hace varias semanas luego de lesionarse en el clásico Emelec vs. Barcelona SC. Es más, durante los últimos días fue visto en Perú ya que regresó al país para justamente tratarse dicha dolencia y ahora mismo todo parece indicar que su regreso a los campos de juego está más cerca que nunca de cara a la segunda fecha del hexagonal final de la LigaPro 2025 que empezó este fin de semana.

Emelec enfrentó a Deportivo Cuenca por la jornada inicial por el torneo final del campeonato ecuatoriano y consiguió un importante triunfo por 3-1. Christian Cueva ni siquiera fue considerado en la lista de convocados al todavía mantenerse lesionado. Dicho esto, ahora fue el entrenador de turno quien reveló ante la prensa deportiva cuál es la verdadera situación de los sentidos que tiene la plantilla, entre ellos el volante nacional.

“Christian Cueva se está entrenando muy bien y se está poniendo a punto. Es el más próximo a recuperarse”; reveló Guillermo Duró, director técnico de Emelec, en una reciente conferencia de prensa respecto a la evolución del popular ‘Aladino’ y que muy probablemente de cara a los siguientes partidos del ‘Bombillo’ ya estaría disponible. Veremos si es que físicamente está para arrancar o en todo caso para esperar en el banco como una opción de recambio.

¿Cuándo podría ser el regreso de Christian Cueva con Emelec?

Es muy probable que Christian Cueva esté próximo a regresar a la ciudad de Guayaquil para sumarse nuevamente a los trabajos con la plantilla de Emelec en los siguientes días. Dicho esto, tampoco es que ahora mismo ya esté listo para volver a competir oficialmente y lo más probable es que no pueda decir presente en el duelo frente a Leones Negros por los octavos de final de la Copa Ecuador, el cual está programado para el próximo miércoles 8 de octubre.

Frente a este panorama, la vuelta a las canchas del popular ‘Aladino‘ estaría siendo aguardado para el encuentro que Emelec sostendrá ante Aucas del próximo domingo 19 de octubre en el marco de la fecha 2 del hexagonal final, es decir luego del receso por los amistosos internacionales por periodo FIFA. Se espera que el volante peruano aproveche las siguientes semanas al máximo y empiece a recuperar el nivel que ya mostraba con la camiseta eléctrica.

El inconveniente que Emelec deberá solucionar pronto con Christian Cueva

Uno de los escenarios más complicados que vivió Christian Cueva desde que llegó a Emelec tuvo que ver con las deudas económicas, las cuales incluso se decía que corrían desde hace varios meses. La plantilla tomó la decisión de no concentrar en algunas jornadas y si bien es cierto que recientemente se informó que los pagos habían sido realizados a cada uno de los jugadores, hasta ahora ninguno de los protagonistas ha podido confirmar esta novedad y se sigue teniendo la duda de la realidad financiera de la institución guayaquileña.

