El ambiente del fútbol peruano se ha encendido debido a un cruce de declaraciones entre Ricardo Gareca, ex entrenador de la selección, y el mediocampista Sergio Peña. Gareca expresó su preocupación por el masivo retorno de jugadores importantes a la Liga 1, argumentando que la falta de futbolistas en ligas extranjeras competitivas representa un retroceso para el nivel de la Selección Peruana. Enfatizó que su gestión buscó precisamente evitar este regreso.

Ricardo Gareca y Sergio Peña en fuego cruzado

En una entrevista reciente, el “Tigre” criticó esta situación: “Nos fuimos, nosotros con el cuerpo técnico y todos los jugadores que estaban en el exterior regresaron al ámbito local. Aquellos que me preguntan cuál era mi función en la selección nacional, me gustaría que ellos explicaran cuál era esa labor. Perú, que contaba con jugadores muy importantes en el extranjero, ahora ya no los tiene”. Esta crítica se dirigió a futbolistas como Peña, quienes decidieron rescindir contratos en Europa para volver a sus clubes en Perú.

Sergio Peña jugando contra Argentina en la Selección Peruana. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Sergio Peña no tardó en responder. En diálogo con el medio digital Pase Filtrado, el actual volante de Alianza Lima replicó al estratega argentino con respeto, pero con firmeza. Peña, quien regresó al equipo de sus amores tras su paso por Países Bajos, España, Suecia y Grecia, priorizó el sentimiento personal sobre la crítica deportiva, aunque muchos quieren decir hoy lo contrario sobre su presente reciente.

Sergio Peña respondió a Ricardo Gareca

“Es un entrenador que nos ha ayudado muchísimo y es su opinión y se respeta”, inició Peña, mostrando la cordialidad y gratitud que la mayoría de los seleccionados guarda hacia el DT que los llevó a un Mundial después de 36 años. Sin embargo, el mediocampista inmediatamente soltó el “bombazo” que desvincula su retorno de cualquier señalamiento a su carrera internacional o compromiso con la selección.

La justificación de Peña fue puramente pasional: “Yo he vuelto al equipo del cual soy hincha. No he vuelto por ninguna otra razón que ser hincha y ayudar al club a ser mejor”. Con estas palabras, el jugador destacó su bienestar personal y la lealtad a su club, sugiriendo que su decisión fue una necesidad vital por encima de la estricta planificación de carrera en el extranjero.

¿Sergio Peña por qué volvió a la Liga 1?

Este intercambio de declaraciones pone de manifiesto el dilema del futbolista peruano: ¿mantenerse en ligas de mayor jerarquía por el bien de la selección, o priorizar la estabilidad emocional, la cercanía familiar y el amor por el club local? Varios pilares de la selección han optado por la segunda vía. La discusión sobre el compromiso con la selección y el futuro del fútbol peruano se mantiene más encendida que nunca.

