La trayectoria de César Ccahuantico es una de las más singulares en la historia reciente del fútbol peruano. Conocido popularmente como “El Sinchi”, no solo fue una pieza fundamental en el legendario equipo de Cienciano que se coronó campeón de la Copa Sudamericana (2003) y la Recopa Sudamericana (2004), sino que hoy, en su faceta de entrenador y formador, se consolida como un ojo clínico para el talento. Su historia, marcada por la gloria deportiva y un quiebre personal, hoy toma un nuevo aire con aportes cruciales al futuro del balompié nacional.

Descubrió a la actual estrella de Alianza Lima

Uno de los logros más significativos de Ccahuantico fuera de las canchas es su papel en el descubrimiento de Piero Cari. El ex mediocampista reveló recientemente al Diario Líbero que identificó el potencial de Cari cuando este apenas contaba con 14 años de edad. Este hito destaca su compromiso con las divisiones menores y la búsqueda de promesas en el interior del país, una labor que a menudo pasa desapercibida, pero que es vital para la sostenibilidad del fútbol peruano.

Piero Cari descubierto por César Ccahuantico. (Foto: X).

La relación entre ambos se consolidó cuando “El Sinchi” asumió la dirección técnica del club Virgen de la Natividad de Tacna en la Copa Perú 2022. Bajo su mando, el joven Piero Cari, oriundo de Tacna, tuvo un entorno propicio para el desarrollo y la exhibición de sus habilidades. Esta exposición fue clave para que el talentoso mediocentro lograra el salto que todo futbolista sueña.

César Ccahuantico hablando con el Diario Líbero. (Foto: Edición impresa).

César Ccahuantico aconseja a la Selección Peruana

El ascenso de Cari fue meteórico: pasó directamente de competir en la Copa Perú a ser captado por Alianza Lima. Su calidad fue innegable y, para el año 2024, firmó su primer contrato profesional con la institución blanquiazul, demostrando que la apuesta de Ccahuantico a sus 14 años no fue casualidad. Hoy, Cari es considerado una de las mayores promesas en el mediocampo del fútbol peruano.

Además de su legado como formador, César Ccahuantico también ha puesto sobre la mesa un debate crucial para la Selección Peruana: la estrategia para asegurar la clasificación al Mundial. Su propuesta es clara y contundente: la clave radica en que la Blanquirroja regrese a disputar sus partidos de local en la altura, específicamente en su natal Cusco, para capitalizar una ventaja geográfica determinante.

Confía en el resurgimiento en las Eliminatorias

Ccahuantico argumenta que la combinación de la altura como factor de desgaste para los rivales foráneos y, sobre todo, el aliento incondicional de la hinchada cusqueña, son los elementos que la Federación Peruana de Fútbol debería aprovechar. Para el excampeón de Cienciano, solo con esta fórmula se maximizarán las oportunidades de clasificar a la próxima Copa del Mundo, un anhelo que el “Sinchi” busca impulsar desde su voz experimentada en el fútbol del Perú profundo.