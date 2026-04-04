Sudamericano Sub 17 2026: ¿A qué hora y qué canal pasa Perú vs Argentina?

El Sudamericano Sub 17 2026, que se disputa en Paraguay, comienza la actividad del Grupo B de competencia. Este sábado 4 de abril se enfrentan las selecciones de Perú y Argentina en Villeta. A continuación, te contamos todos los detalles sobre el partido.

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La Selección Peruana Sub 17, con Renzo Revoredo como entrenador, se viene preparando desde hace varias semanas en la Videna con vistas a este Campeonato Sudamericano Sub 17. El certamen sirve como clasificatorio de Conmebol para el Mundial de Qatar 2026, que entrega siete cupos.

Su primer rival es uno de los candidatos no sólo a clasificar al Mundial Sub 17, sino a ganar este Sudamericano. La Selección Argentina Sub 17, dirigida por Diego Placente, cuenta con varios jugadores de jerarquía, los cuales todos juegan en el fútbol argentino, caracterizado por ser uno de los más destacados a nivel mundial en juveniles.

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Precisamente, Argentina viene de jugar el Mundial Sub 17 en 2025 donde era favorita al título. Sin embargo, perdió por penales en 16avos de final ante México. Por eso, ahora, quiere revancha de cara a la próxima Copa del Mundo con un nuevo plantel.

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Perú, por su parte, cuenta con varios jugadores conocidos del fútbol local como Geray Motta (Alianza Lima). Pero, también destacan futbolistas del exterior como los arqueros Matteo Tassara (Virtus Entela de Italia) y Fernando Lasanta (Vélez de Argentina) y los mediocampistas Franco Giambavichio (Juventus de Italia) y Sean Gormley (Inter Miami).

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Cabe recordar que ‘La Bicolor’ y la ‘Albiceleste’ integran el grupo B de este Sudamericano Sub 17 2026. Sus otros rivales son Brasil, Venezuela y Bolivia. De estas cinco selecciones, dos clasificarán directo al Mundial Sub 17 y las otras dos deberán jugar un Playoff clasificatorio para lograr un boleto a dicho certamen.

¿A qué hora juegan Perú vs. Argentina por el Sudamericano Sub 17 2026?

Perú vs. Argentina se juega este sábado 4 de abril desde las 17:00 horas local (15:00 horas de Lima, Perú) en el Estadio Ameliano de Villeta, Paraguay. El árbitro del partido será el paraguayo David Ojeda.

El otro partido del grupo tendrá este sábado 4 de abril a Brasil y Bolivia enfrentándose en la misma cancha, pero a las 20:00 horas local (18:00 horas de Lima, Perú) con arbitraje del colombiano Jairo Mayorga.

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¿Qué canal pasa Perú vs. Argentina por el Sudamericano Sub 17 2026?

El duelo entre Perú y Argentina, así como todo el Sudamericano Sub 17 2026, se podrá ver en ambos países por la pantalla de DSports Plus (Canal 613 y 1613 en HD) en TV y de la plataforma DGO.

Lista de convocados de la Selección Peruana para el Sudamericano Sub 17 2026

ARQUEROS: Daniel Recavarren (Alianza Lima), Fernando Lasanta (Vélez), Matteo Tassara (Vrtus Entela).

Daniel Recavarren (Alianza Lima), Fernando Lasanta (Vélez), Matteo Tassara (Vrtus Entela). DEFENSORES : Sebastián Ortega (Alianza Lima), Alessandro Marsano (Sporting Cristal), Angel Villalta (Sporting Cristal), Carlos Altez (Sporting Cristal), Adriano Ortega (Sporting Cristal), Fabio Vasquez (Sporting Cristal), Jhairo Reyna (Club UCV), Robert La Madrid (Universitario), Cristobal Gutiérrez (Universitario), Dayron Castillo (Universitario).

: Sebastián Ortega (Alianza Lima), Alessandro Marsano (Sporting Cristal), Angel Villalta (Sporting Cristal), Carlos Altez (Sporting Cristal), Adriano Ortega (Sporting Cristal), Fabio Vasquez (Sporting Cristal), Jhairo Reyna (Club UCV), Robert La Madrid (Universitario), Cristobal Gutiérrez (Universitario), Dayron Castillo (Universitario). VOLANTES: Sean Gormley (Inter Miami), Franco Giambavichio (Juventus), Robinho Ormeño (Universitario), Rodrigo Vega (San Martín).

Sean Gormley (Inter Miami), Franco Giambavichio (Juventus), Robinho Ormeño (Universitario), Rodrigo Vega (San Martín). DELANTEROS: Carlos Alvarado (Alianza Lima), José Aranda (Alianza Lima), Geray Motta (Alianza Lima), Sandro Cometivos (Universitario), Gonzalo Alvarez (Universitario), Eysten Córdova (Universitario).

Lista de convocados de la Selección Argentina para el Sudamericano Sub 17 2026

Thiago Parga (Huracán)

(Huracán) Valentín Reigia (Argentinos Juniors)

(Argentinos Juniors) Facundo Ortellado (Banfield)

(Banfield) Thiago Pérez (Huracán)

(Huracán) Benjamín Salinas (Boca Juniors)

(Boca Juniors) Mateo Mendizábal (Banfield)

(Banfield) Álvaro Güich (Rosario Central)

(Rosario Central) Julio Coria (Boca Juniors)

(Boca Juniors) Felipe Echenique (Lanús)

(Lanús) Simón Escobar (Vélez Sarsfield)

(Vélez Sarsfield) Alex Cardozo (Lanús)

(Lanús) Matheo Machuca (Independiente)

(Independiente) Santiago Mambrín (Lanús)

(Lanús) Galo Escobar (River Plate)

(River Plate) Marcos Ortiz (Belgrano)

(Belgrano) Thiago Domínguez (Lanús)

(Lanús) Giovanni Baroni (Talleres)

(Talleres) Alan Alcaraz (Argentinos Juniors)

(Argentinos Juniors) Facundo Salinas (Vélez Sarsfield)

(Vélez Sarsfield) Benjamín Tapia (Belgrano)

(Belgrano) Emiliano Barrionuevo (Boca Juniors)

(Boca Juniors) Tobías Goytia (River Plate)

(River Plate) Juan Policella (Vélez Sarsfield).

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