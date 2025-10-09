Giro inesperado de último minuto en la Selección Peruana. A horas del partido ante Chile, Perú suma dos nuevos refuerzos. Si bien estaban como sparrings trabajando junto con los convocados por Manuel Barreto, el técnico vio conveniente que se unan a la delegación que viaja a Santiago para el partido de este viernes 10 de octubre.

La noticia la confirmó el periodista Gustavo Peralta. Colocando la información en sus redes sociales, el hombre de prensa reveló el llamado de último minuto que hizo la Selección Peruana para su partido ante Chile.

“El volante Álvaro Rojas, jugador que pertenece a Universitario y está a préstamo en Juan Pablo II, ha sido convocado a la selección para el amistoso ante Chile”, comentó el comunicado Gustavo Peralta.

Luego el periodista también agregó: “El defensa D’Alessandro Montenegro, que pertenece a ADT, también ha sido convocado a la selección para el partido ante Chile”, cerró en las noticias de último minuto sobre la Selección Peruana.

Álvaro Rojas y D’Alessandro Montenegro, los nuevos convocados a la Selección Peruana. (Foto: Producción Bolavip)

Alineación titular de Perú vs. Chile

La probable alineación titular de Perú vs. Chile sería con: Diego Enríquez en el arco; Matías Lazo, Miguel Araujo, Renzo Garcés y César Inga en la defensa; Erick Noriega, Jesús Castillo y Jairo Concha en la volante y Joao Grimaldo, Maxloren Castro y Luis Ramos en la delantera.

Hay que recordar que las dudas del técnico interino Manuel Barreto podrían estar en la banda izquierda pues Marcos López está sentido, luego en defensa pues Anderson Santamaría está golpeado y en la delantera pues Alex Valera también estaría complicado.

La ‘Bicolor’ preparándose para el Perú vs. Chile. (Foto: Selección Peruana)

¿A qué hora juegan Perú vs. Chile este viernes 10 de octubre?

El partido entre Perú vs. Chile se jugará desde las 6:00 PM de este viernes 10 de octubre. El cotejo será un amistoso que se desarrollará en el Estadio Bicentenario de La Florida en el marco de la Fecha FIFA de octubre.

¿En qué canal ver el partido entre Perú vs. Chile hoy?

El partido entre Perú vs. Chile se podrá ver en vivo y en directo en Movistar Deportes (Canal 3) y América Televisión (Canal 4). Además, también estará la transmisión online vía la aplicación de Movistar Deportes y América tvGO. De igual modo, también podrás disfrutar gratis el minuto a minuto a través de Bolavip Perú.

