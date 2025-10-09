Afuera Marcos López: los cambios que ensayó Manuel Barreto en la Selección Peruana para enfrentar a Chile en Santiago

La Selección Peruana ultima detalles para el encuentro amistoso frente a Chile en la ciudad de Santiago y el día de hoy fue la práctica más importante de la semana ya que Manuel Barreto preparó el equipo titular que saldrá a la cancha del Estadio Bicentenario de La Florida. Lo más llamativo de la jornada tiene que ver con la inminente ausencia de Marcos López que venía en gran momento con su equipo, pero que sufre unas dolencias físicas que no lo dejarán competir.

Fuente: Getty Images

Lo que sí está confirmado es que Marcos López viajará junto al grupo de la Selección Peruana, aunque sus chances de sumar minutos son muy esquivas. Quienes tampoco entrenaron esta mañana en las instalaciones de la Villa Deportiva Nacional fueron Anderson Santamaría y Álex Valera al también padecen dolores físicos y es muy probable que tampoco los comprometan en el encuentro de visita ante Chile.

“Marcos López no será arriesgado de cara a mañana. Lateral llegó con una molestia y la posibilidad que juegue es prácticamente nula, pero igual viajará con la delegación. Anderson Santamaría y Alex Valera no completaron el entrenamiento de hoy por dolor”; fue la más reciente revelación del comunicador deportivo Kevin Pacheco a través de su cuenta oficial de ‘X’ respecto a algunas de las novedades más importantes de la Selección Peruana.

Fuente: @Kevin23pacheco

¿Cuál sería el equipo titular de la Selección Peruana frente a Chile en Santiago?

Otro de las grandes novedades que mostró la Selección Peruana el día de hoy en su último entrenamiento en el país antes de emprender vuelo rumbo a la ciudad de Santiago para enfrentar a Chile, tuvo que ver con la sorpresiva inclusión de Maxloren Castro en el equipo titular. Además, la presencia de Cristian Carbajal fue una de las apuestas de Manuel Barreto como una pieza de recambio al alternar y mostrar chances de ser considerado en el amistoso internacional.

Dicho esto, el equipo titular de la Blanquirroja alinearía de la siguiente manera en el Estadio Bicentenario de La Florida ubicado en la ciudad de Santiago para una nueva edición del Clásico del Pacífico: Diego Enríquez; Matías Lazo, Miguel Araujo, Renzo Garcés, César Inga; Erick Noriega, Jesús Castillo, Jairo Concha; Joao Grimaldo, Maxloren Castro y Luis Ramos.

Fuente: @Kevin23pacheco

Día, hora y canal del amistoso entre Chile vs. Perú

La Selección Peruana enfrentará a la Selección Chilena el próximo viernes 10 de octubre a las 18:00 hora local en el Estadio Bicentenario de La Florida. La transmisión oficial estará a cargo de las señales locales de ‘Movistar Deportes‘ (canal 3/703HD), ‘América TV‘ (canal 4/704HD) y ‘ATV‘ (canal 9/709HD). Además, tendrás las incidencias gracias al minuto a minuto que te ofrece ‘Bolavip Perú‘.

Fuente: Movistar Deportes

