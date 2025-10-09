A horas del Chile vs. Perú, la durísima crítica que recibió Jean Ferrari por su inicio de gestión en la FPF: “Eso es verso y verso”

Se viene una nueva edición del siempre picante e histórico Clásico del Pacífico. En esta ocasión, la Selección Peruana visitará a la Selección Chilena en la ciudad de Santiago y el equipo de todos alista todos los detalles para empezar con el pie derecho este nuevo proceso que por ahora lidera Manuel Barreto. Quien también tiene injerencia en las decisiones de la FPF es Jean Ferrari, aunque pese al poco tiempo en su cargo acaba de recibir un durísimo cuestionamiento.

Publicidad

Publicidad

Al mando de la Federación Peruana de Fútbol como Director General desde hace algunas semanas, recientemente Jean Ferrari sostuvo diversas entrevistas con medios locales para explicar y detallar algunas cuestiones que tienen que ver con la planificación que se tiene en el área deportiva. Entre sus manifestaciones pudimos apreciar que sorpresivamente no habría encontrado ningún tipo documentación de los procesos anteriores como para sacar un diagnóstico.

Tweet placeholder

Frente a esta situación es que apareció la palabra de Nolberto Solano. El exasistente de Ricardo Gareca, cuando este era entrenador de la Selección Peruana y uno de los históricos de país, sostuvo una postura bastante drástica tras las declaraciones de Jean Ferrari que en cierta manera cuestionaron lo que se habría dejado de hacer en estadías anteriores. “Yo hago una pregunta: ¿qué información necesita Jean? ¿Qué tipo de información? Todo eso lo encuentras”.

Publicidad

Publicidad

La respuesta de Nolberto Solano tras la crítica de Jean Ferrari en la FPF

“Al margen de esto, digo, vamos a suponer que pide datos, ¿a quién vas a pedirle? ¿A Yotún? ¿A Advíncula? Son jugadores que están en la última etapa de su carrera. Discúlpame que lo diga, pero eso es verso y verso, ya paremos, no nos mintamos más. Obliga a todos los clubes a que sus torneos de menores sean competitivos, que salgan talentos, sino vamos a seguir comprando y trayendo jugadores de afuera. El campeonato va a ser un torneo de extranjeros”; comentó Nolberto Solano en una reciente entrevista con el programa ‘Full Deportes’.

Sabiendo del trabajo exhaustivo que realizaron Ricardo Gareca junto a Néstor Bonillo cuando estuvieron al mando de la Selección Peruana durante casi 8 años, el popular ‘Nobby’ también fue uno de los integrantes de dicho comando técnico y en base a ello es que de alguna manera cuestiona las exclamaciones de un Jean Ferrari que ahora busca la reestructuración del balompié nacional como Director General de Fútbol de una Federación Peruana de Fútbol que en el último tiempo poco y nada han hecho por un crecimiento o progreso integral.

Publicidad

Publicidad

¿Cuál es el plan de Jean Ferrari como Director General de Fútbol de la FPF?

En una reciente conversación con ‘Movistar Deportes‘, Jean Ferrari reveló que durante el último tiempo no se ha estado trabajando de manera establecida y planificada en la Federación Peruana de Fútbol. No existía un horizonte a dónde dirigirse y solamente se realizaban las competencias que se tenían previstas. Ahora, como Director General de Fútbol, acaba de elaborar un proyecto deportivo que apunta hasta el año 2045, es decir que hablamos de un posible crecimiento de largo aliento que debería respetarse y no cortarse.

ver también Afuera Marcos López: los cambios que ensayó Manuel Barreto en la Selección Peruana para enfrentar a Chile en Santiago