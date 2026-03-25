La diferencia abismal en precio de la Selección Senegalesa con el Perú de Mano Menezes

El debut de Mano Menezes al mando de la Selección Peruana este sábado 28 de marzo en el Stade de France no solo será una prueba táctica. El enfrentamiento ante Senegal pone frente a frente dos realidades económicas opuestas que marcan la pauta del fútbol moderno.

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Diferencia económica entre Senegal y Perú

Mientras el equipo africano llega consolidado como una potencia exportadora a las ligas “Top” de Europa, Perú inicia un proceso de reconstrucción. La diferencia en el valor de mercado de ambas plantillas es, sencillamente, una brecha que parece imposible de acortar en el corto plazo.

Los futbolistas más caros de Senegal. (Foto: Transfermarkt).

Según los últimos datos de Transfermarkt, la joya senegalesa Iliman Ndiaye lidera a su selección con un valor de 50 millones de euros. Esta cifra, por sí sola, supera el valor de mercado de casi toda la convocatoria presentada por el técnico brasileño para esta fecha FIFA.

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En el bando peruano, los futbolistas con mayor cotización actual son Erick Noriega (Gremio) y Oliver Sonne (Sparta Praga), ambos tasados en 4 millones de euros. Comparados con figuras como Nicolas Jackson (40 M€) o Pape Gueye (40 M€), la disparidad es de diez a uno.

La Selección Peruana se está renovando

Mano Menezes ha decidido apostar por una renovación generacional, dejando fuera a referentes históricos para dar paso a nombres como Jairo Vélez y Adrián Quiroz. Esta apuesta busca dinamismo, aunque signifique presentarse con un plantel cuyo valor acumulado es apenas una fracción del rival.

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Senegal cuenta con una columna vertebral que milita en la Premier League y la Bundesliga, lo que eleva su cotización por encima de los 300 millones de euros. En contraste, la mayoría de los convocados peruanos compiten en la liga local o en ligas europeas de segundo orden.

Senegal llega con sus grandes cracks

Incluso las jóvenes promesas de “Los Leones de la Teranga” cotizan al alza, como es el caso de Ibrahim Mbaye, quien a sus 18 años ya vale 25 millones de euros. Para el Perú de Menezes, igualar esa potencia financiera requerirá años de consolidación de sus nuevos talentos en el extranjero.

El pitazo inicial este sábado definirá si el orden táctico de Menezes puede neutralizar los millones de Senegal en el campo de juego. Lo cierto es que, antes de rodar el balón, la billetera africana ya gana el partido por goleada en el mercado internacional.

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Senegal viene de jugar contra Marruecos por la Copa Africaca de Naciones. (Photo by Alex Livesey/Getty Images)

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