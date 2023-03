La selección peruana por fin hizo conocer a los convocados para los amistosos que sostendrán ante su similar de Alemania y Marruecos, este 25 y 28 de marzo. Pero muchos se han preguntado de unos elementos importantes para su equipo no han sido tomados para la lista final.

Es que muy aparte de ese cuestionamiento, también está el perjudicar, como es con los casos de Bryan Reyna y Jairo Concha de Alianza Lima; Carlos Ascues de Universidad César Vallejo y Paolo Reyna de FBC Melgar.

Este singular suceso al parecer no tiene muchas respuestas, pero sí varios se han dado cuenta y se preguntan el ¿por qué?, uno de ellos es el periodista deportivo, Vicente Cisneros, que para él hubiera sido mejor dejar a estos futbolistas para que puedan jugar por sus equipos.

"Pregunto, ¿Por qué Juan Reynoso no liberó el viernes a los jugadores del torneo local que no fueron considerados en la convocatoria final?. Concha, Brayan Reyna, Ascues, Reyna de Melgar, etc. Pudieron ser utilizados esta fecha por sus equipos", publicó.



Con el pasar de las horas, seguro se sabrá el motivo del porqué Juan Reynoso tomó esa decisión con estos futbolistas de dejarlos afuera de la convocatoria y no llevarlos para los amistosos.