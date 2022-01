Se cierra el telón de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Jugados tres partidos de la jornada 15, el sorpresivo resultado de Uruguay, triunfo de visita ante Paraguay, movió la tabla dejando a Perú en el sexto puesto y a Colombia en la quinta ubicación. Ante esto, las selecciones, empatadas en puntos, buscarán el triunfo para tomar sitio y exigir su ticket para la Copa del Mundo.

Aunque el panorama parece favorable para Colombia, juegua de local a las 4:00 PM, las últimas lesiones y los recientes afectados por el covid-19 han hecho que el estratega Reinaldo Rueda recurra a un once inédito para medirse ante Perú. Asegurando la presencia del portero David Ospina, el técnico también se basará en la movilidad de Luis Díaz en ofensiva.

Para la Selección Peruana el panorama es alentador. Tras acumular puntos en sus dos últimos encuentros, el plantel del técnico argentino Ricardo Gareca tiene casi a todo su cuadro disponible. A excepción del suspendido lateral izquierdo Miguel Trauco y los lesionados de último minuto Pedro Aquino y Christian Ramos, el estratega gozará de su once base con Gianluca Lapadula en ofensiva.

El duelo se presenta como vital para ambas selecciones pues, empatados en puntos, un triunfo los acercaría al Mundial de Qatar 2022. Más, entendiendo que cerrarán la jornada 16 con encuentros complicadísimos: Perú recibe a Ecuador y Colombia visitará a Argentina, sumar tres puntos es vital para los ‘cafeteros’, mientras que la bicolor con un empate estaría robando una unidad providencial.

Las estadísticas favorecen ampliamente a Colombia pues, jugando en Barranquilla, no pierde con Perú desde el 30 de abril de 1997. En aquel cotejo rumbo al Mundial de Francia 1998, la bicolor venció 1-0 gracias a un golazo del mediocampista José ‘Chino’ Pereda, crack peruano que luego jugó en Boca Juniors para terminar su carrera en la Real Academia FC.

Colombia vs. Perú: posibles alineaciones

Colombia: David Ospina; Daniel Muñoz, Yerry Mina, Dávinson Sánchez, Johan Mojica; Mateus Uribe, Wílmar Barrios, James Rodríguez, Juan Cuadrado; Luis Díaz y Radamel Falcao García.

Perú: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Marcos López; Sergio Peña, Renato Tapia, Christofer Gonzáles; André Carrillo, Christian Cueva y Gianluca Lapadula.

Colombia vs. Perú: horarios del partido

Perú - 4:00 p.m.

Colombia - 4:00 p.m.

Ecuador - 4:00 p.m.

México - 3:00 p.m.

Bolivia - 5:00 p.m.

Venezuela - 5:00 p.m.

Estados Unidos - 5:00 p.m.

Paraguay - 6:00 p.m.

Argentina - 6:00 p.m.

Uruguay - 6:00 p.m.

Brasil - 6:00 p.m.

España - 10:00 p.m.

Colombia vs. Perú: canales de transmisión en vivo y en directo

Argentina - TyC Sports Play, TyC Sports Argentina

Bolivia - COTAS Televisión

Chile - Chilevision, TNT Sports Go, Estadio TNT Sports

Ecuador - El Canal del Futbol

México - Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Perú - Movistar Deportes, América Televisión

Colombia - Caracol TV

España - Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Estados Unidos - Fubo Sports Network

Uruguay - VTV+

Venezuela - TLT Play