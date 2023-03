Carlos Zambrano revela el día en que le rogó a Ricardo Gareca volver a la selección peruana: "Me dolió no estar ahí"

La selección peruana vuelve a salir a la cancha este sábado, y no será un partido cualquiera, porque se verá las caras con uno de los mejores equipos del mundo, ya que desafiará a la poderosa Alemania en Mainz.

El cuadro que es dirigido por Juan Reynoso se encuentra en Europa preparando el amistoso, donde uno de los fijos es el defensa central de Alianza Lima Carlos Zambrano, quien recordó el último encuentro que jugó la Bicolor ante los teutones.

El defensor no pudo jugar el 9 de septiembre de 2018, cuando el elenco europeo ganó por 2-1, debido a que ni siquiera fue citado por Ricardo Gareca, y en diálogo con Erick y Gonzalo, el Kaiser explicó que ese partido fue clave para su retorno a la selección.

"En ese tiempo estaba en Basel, Suiza, y fui a visitar a mis compañeros. Yo me encontraba fuera de la selección, pero ese día, cuando terminó el partido, bajé a los camerinos, saludé a todos y pedí tener una reunión con el profe Ricardo Gareca y le manifesté que de verdad quería regresar a la selección, porque de verdad me dolió no estar ahí dentro del campo ni en el banco", explicó Zambrano.

Luego, el nivel del jugador subió, porque volvió a Sudamérica para jugar por Boca Juniors, y tanto con Gareca como ahora con Juan Reynoso, es uno de los fijos en las nómina de la selección peruana.